Prints William: kuninglik perekond ei ole rassistlik

Pärast Harry ja Meghani intervjuud Oprahile toonitas prints William, et kuninglik perekond ei ole rassistlik.

Külaskäigul Stratfordis asuvasse kooli küsis reporter Williamilt Harry ja Meghani intervjuule viidates, kas kuninglik perekond on rassistlik, kirjutab BBC.

"Minu perekond kindlasti ei ole rassistlik," kõlas Williami vastus.

Harry ja Meghan väitsid Oprahile antud intervjuus, et enne nende esiklapse Archie sündi tundis kuninglik perekond muret, kui tumeda nahaga laps sünnib. Paar keeldus avalikustamast, kes nahavärvi pärast muret tundis, kuid ütlesid, et see ei olnud kuninganna Elizabeth ega prints Philip.

Küsimusele, kas William on oma vennaga pärast intervjuud rääkinud, vastas Cambridge'i hertsog, et ei ole seda veel teinud, kuid vestlus Harryga on tal kindlasti plaanis.