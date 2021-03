Vaata enne tele-eetrit: "Lahutus Eesti moodi" teise hooaja viimane osa

Komöödiasari "Lahutus Eesti moodi" on jõudnud teise hooaja lõpuni. Viimast osa on võimalik ERR-i portaalis juba enne tele-eetrit vaadata.

Laura ja Aksel on otsustanud pulmad ära jätta, sest kallis pulmaplaan käib neil üle jõu.

Mirjamil on pommuudis, ta ootab nüüd päriselt last ja peab sellest Taunole rääkima. Lapse isaks on vahepeal kohatud joogatreener. Kuidas võib see uudis majandusmuredest muserdatud Taunole mõjuda?

Laura ja Aksel testivad oma tundeid teineteise vastu ja leiavad üllatudes, et kõik on veel alles. Nüüd aga selgub, et Laural on Akslile varuks suur üllatus, mis võib ka pulmaplaani päästa.

"Lahutus Eesti moodi" on ETV-s reede õhtul kell 20.00.