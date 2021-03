The Weeknd lubab Grammysid edaspidi boikottida

Kanada muusik The Weeknd teatas, et boikotib edaspidi Grammysid ja edaspidi ei esita ega luba esitada oma loomingut Grammydele.

The Weekndi uusim album "After Hours" oli üks 2020. aasta hittalbumeid, jõudes märtsikuus vahetult pärast ilmumist Billboard 200 edetabeli esikohale. Seepärast pidasid paljud austajad ja meediaväljaanded seda tahtlikuks möödavaatamiseks, kui The Weeknd ei saanud 2021. aasta Grammydel ühtegi nominatsiooni. The Weeknd süüdistas Grammysid korruptsioonis ja rõhus läbipaistvuse tagamise vajalikkusele, vahendab Pitchfork.

Grammy salvestusakadeemia esimees ja ajutine president ning tegevjuht Harvey Mason jr märkis novembris vastuseks, et kõik sõltub hääletava organi otsusest. Vastusena The Weekendi teatele Grammysid edaspidi boikottida märkis Mason, et nad on alati pettunud, kui keegi on ärritunud, kuid kinnitas, et arenevad pidevalt.

"Nagu ka eelmistel aastatel nii ka sel aastal vaatame põhjalikult üle võimalused, kuidas oma auhindade määramise protsessi, sealhulgas nominentide ülevaatamise komisjonide tööd parandada."

The Weeknd on üks mitmest muusikust lisaks Drake'ile ja Frank Oceanile, kes on varem Grammysid kritiseerinud ja otsustanud auhindade jagamist boikottida.