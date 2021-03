Hannes Võrno toob lavale oma esimese näidendi: sellest tuleb üks hingeminev tõsine komöödia

Võrno tunnistas, et on kodus isolatsioonis olles teinud valmis terve näitusejagu maale, graafikat ning ära õppinud araabia keele, mida ta oskab enda sõnul nüüd nii lugeda kui ka kirjutada. Sahtlisse jõudis ka koguneda mitmeid rääkimata lugusid, mis ta andis lugeda sõbrale ja lavastaja-produtsendile Anti Reinthalile.

"Ma rääkisin talle, et mul on sahtlis lood, mis lihtsalt seisavad ja ootavad ning andsin neid otsast natuke sirvida. Ühest loost läks tal lamp põlema ja ütles, et sellest võiks midagi tegema hakata," meenutas Võrno.

"Nüüd oleme jõudnud sinna, et näitlejad on läbi tekstiraamatu saanud selle lavastusega tutvuda ja ma olen kuulnud, kuidas nad seda loevad. Nii nagu plaan oli, tuleb sellest üks hingeminev tõsine komöödia ja võin öelda, et olen ise uhke."

Mihhailova-Saar tunnistas, et ta üldse imestas, kui talle helistati ja teda lavastusse näitlema kutsuti. "See oleks esimene roll, mida ma ei peaks tegema litrites." Ta tunnistas, et väike hirm hakkab peale tulema küll.

"Ma olen kõige rohelisem selles kambas. Aga nii palju, kui me oleme jõudnud sellega tutvuda, seda lugeda ja läbi rääkida, siis oleme saanud naerda, kurvastada, mõelda, filosofeerida," kirjeldas Mihhailova-Saar.

Kaasnäitlejatest on ta eriti imetlenud Pääru Oja. "Ma olen mitu korda vaadanud nii, et vaikselt lõug vajub laua peale."

"Eramaa" räägib Võrno sõnul loo ühest isast, keda kehastab Andrus Vaarik, kellel on saun, kuhu kord aastas tulevad kokku neli inimest ja kus juhtub igast asju.

"Saun on puhastumise sümbol, seal räägitakse kõigest. Saunas oli vanadel eestlastel sünd ja surm ja kõik teemad käisid läbi saunakultuuri," rääkis Võrno, kuid lisas, et see ei ole sügavalt etnoloogiline lugu. "Pigem inimtunnetest ja rääkimata ning räägitud lugudest ja see ei ole vaevaveski, vaid ikkagi lõbus lugu."

Lisaks Mihhailova-Saarele, Pääru Ojale ja Andrus Vaarikule teevad Anti Reinthali lavastuses kaasa veel Juss Haasma ning Nikolai Bentsler. Lavastusele loob laulud Valter Soosalu ja helikujunduse teeb Ardo Ran Varres.

"Eramaa" esietendub praeguse plaani järgi 8. juulil Pootsi veinimõisas Pärnumaal. Võrno usub, et selleks ajaks on koroonaviirusega kaasnev peataolek möödas. "Ma julgen öelda, et need, kes sellele lavastusele tulevad ja selle ära vaatavad, saavad seal mingisuguse järgmise impulsi, mis istub kuskile kukla taha."