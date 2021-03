Roberta Einer: Dua Lipa ootas kaks tundi, et mult sularahas kingad osta

Londonis töötav Roberta Einer on täna üks kõrgmoe kuumemaid nimesid, kelle loomingut kannavad teiste seas nii Lady Gaga, Naomi Campbell, Rihanna, Lily Allen kui ka Dua Lipa. Einer on ääretult tänulik just oma koolile, mis valmistas teda ette standardiks, mida kõrgmoes läbilöömiseks vaja.

Einer selgitas, et kõrgmoe süsteem töötab hooaegades. "British Fashion Council Londonis annab sulle aja, millal sa näitad oma moenädala show'd ja selles ei ole mitte mingit paindlikkust. Kui su asjad ei ole sel päeval valmis, siis nad ei ole ja sind ei ole selles mängus."

Ta lisas, et reeglid on samad nii tema kui ka Burberry või Alexander McQueeni jaoks ja kuigi viimaste meeskonnad ja projektide suurused on sadades kordades suuremad, on ootused samad.

Stuudios on tal jooksvalt palgal viis-kuus inimest ja see tähendab, et Eineri sõnul, et sa töötadki seitse päeva nädalas.

"Mina töötan esmaspäevast pühapäevani, minu n-ö parem ja vasak käsi valivad, kas nad töötavad laupäeval või pühapäeval. Kaks kuud enne show'd on iga päev õhtusöögid alati koos, reedeti õhtusöögiga klaas veini stuudios. See on pigem elustiil kui töö."

Einer selgitas, et tema eesmärk on alati olnud teha disaini ja teha moodi, sest see on midagi, mis tuleb tema sõnul nii tugevalt tema seest, et kui ta ei saa seda teha, siis läheb kogu tema vaimne tervis ja kogu motivatsioon üldse midagi teha alla. "Mul on kogu aeg tung luua."

Nii on olnud Robertal lapsest saati. Juba 15-aastaselt kolis ta Inglismaale, et minna Central Saint Martinsisse – kooli, mille on teiste seas lõpetanud sellised tippdisainerid nagu John Galliano, Stella McCartney ja Alexander McQueen.

Einer tunnistas, et Inglismaale minnes arvas ta endast kindlasti väga palju, sest oli võitnud Tallinnas kõik kooli moe-show'd ja arvas, et kõik peaksid seda teadma ja teda väga hindama. Aga Central Saint Martinsis ei huvitanud see kedagi. Keegi isegi ei teadnud, kus Eesti on.

"Seal on kõik inimesed andekamad, töökamad. Kõigil on see nende lugu – kel ei ole perekonda, kelle vanemad on narkomaanid. See kunstnikuhing ja lugu on kõikidel taga kümme korda suurem. Sina, kes sa tuled normaalsest riigist ja perest ja oled keskmine inimene, jääd pigem kõige varju."

See arusaamine oli tema sõnul hea äratuskell, et tal tuleb kõige selle kõrval teha veel kümme korda rohkem tööd.

"Elu jooksul ei ole olnud kunagi nii raske nagu oli koolis. Ükski asi ega kollektsioon, millest me praegu räägime, kõik need hilised tunnid, 7 päeva nädalas töötegemine on lapsemäng selle kõrval, mis see kool oli," tunnistas Einer.

"Inimesed nutavad iga päev, raamatukogud on lahti 24 tundi ööpäevas. Kui on kooli õppenädal, siis ma lähen kooli kahe kohvriga, kus ühes on kooliasjad ja teises vahetusriided, pesemisasjad ja kõik muu," kirjeldas ta.

"Öeldakse, et kui sa terve öö tööd ei tee, siis järelikult you're not working too hard. See on see standard ja selles mõttes ma olen ääretult tänulik, et see kool on mind ette valmistanud kõigeks selleks ja selleks standardiks, mis sul kõrgmoes hiljem on."

Täna kannavad Roberta loomingut teiste seas näiteks Lady Gaga, Naomi Campbell, Rihanna, Lily Allen ja Dua Lipa. Viimast tundis Roberta juba enne, kui temast sai suur staar.

"Ta istus mul köögis ja ootas, kuni ma stilistiga lõpetan ja jõi ühe mu Eesti sõbranna ja kogu praktikantide tiimiga teed ja ootas kaks tundi, et sularahas mult kingad osta ja siis läks metrooga tagasi," meenutas Einer.

Dua Lipaga tutvus Einer tolle stilisti kaudu, kes arvas, et tema ja Dua Lipa võiksid hästi klappida. Pärast seda hakkas Dua Lipal väga hästi minema ja samal ajal jätkas ta Eineri loomingu kasutamist.

"Kui sa näed, et sa kasvad ise koos selle artistiga ja sellel artistil läheb nii palju kordades paremini, siis see on see tunne, et sa oled juba kuidagi emotsionaalselt seotud. Tema on kindlasti üks neist, kellele ma vaatan alt üles ja kellega samas samastun ka," tunnistas Einer.