Teadlaste hüpoteesid oma kehast loobuva teo käitumisele: parasiidid ja mürk

Merebioloog Jonne Kotta tõdes "Ringvaates", et maailm ongi täis väga kummalisi loomi ja taimi. "See tigu on selles suhtes huvitav, et pea võtab vastu otsuse hakata iseseisvat elu elama. Sõna otseses mõttes, et ta lõikab ennast lihtsalt kehast lahti ja vaikselt toimetab omaette ning mingi aja pärast kasvatab oma peale kogu keha tagasi."

Kotta selgitas, et enamik nii kõrgelt arenenud organisme ei saaks ainult peaga ise hakkama.

"Nüüd teadlased hakkasidki uurima, et kuidas see võimalik on ja tuli välja kummaline asi, et see tigu toitub – nagu paljud teised teod – taimedest, aga ta suudab kaaperdada nendest taimedest vetikapigmente," selgitas Kotta.

"Sel hetkel, kui tal söögitoru, magu ja seda kõike veel ei ole, siis ta põhimõtteliselt kasutab neid pigmente n-ö energiatehasena, kes toodab teole vajalikku energiat ja aineid."

Ta kinnitas, et sellistel olenditel on olemas nii süda kui ka kõik muud elundid. "See teebki sellest loomast väga kummalise looma, et kui me tavaliselt oleme kuulnud, et sisalik loobub sabast ja mõni loom loobub ka väikestest juppidest, siis see, nii kõrgelt arenenud loom üldse suudab nii palju oma kehast regenereerida, on täielik ime tegelikult."

Kotta kinnitas, et teoreetiliselt tähendab see seda, et teol on võimalik oma eluiga lõpmatuseni pikendada. "Natuke selles suunas see loom liikuda üritabki ehk kui need loomad saavad suhteliselt vanaks, siis nad katsuvad lahti saada oma parasiitidest," selgitas ta ühte hüpoteesi.

"Põhimõtteliselt on keha parasiite täis, segab elamist, sigimine ei tule välja ja siis hopsti, pea maha ning pea kasvatab uue keha ja on parasiidivaba ning toimetab rahulikult edasi," lisas ta.

"Teine hüpotees on see, et kuna see tigu on väga värviline ja värvid tavaliselt looduses tähendavad seda, et ta on väga mürgine. Ta sööbki väga mürgiseid vetikaid, mürgid ladestuvad keha sisse, aga mingil hetkel on neid mürke nii palju, et ka teol endal hakkab halb."

Kotta ei oska öelda, kui palju õnnestub teol oma elu niimoodi pikendada. "Väga paljud neist tigudest, kes oma kehast loobuvad, ei saagi tegelikult hakkama. Surevad ära. Aga suur osa ikkagi jääb ellu."