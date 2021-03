EBU ei pea Valgevene võistluslugu Eurovisioonile sobivaks

Euroopa ringhäälingute liit (EBU) teatas, et Valgevene eurolugu seab oma praegusel kujul kahtluse alla Eurovisiooni mittepoliitilise olemuse ja palub seetõttu lugu ümber teha või esitada võistlusele täiesti uus lugu.

EBU märkis oma avalduses, et uuris põhjalikult Valgevene eurolaulu "Ya Nauchu Tebya" ansamblilt Galasy ZMesta, et tagada selle vastavus Eurovisiooni lauluvõistluse reeglitele, aga leidis, et lugu seab kahtluse alla konkursi mittepoliitilise olemuse ja võib seeläbi tekitada Eurovisioonile mainekahju.

"Saatsime kirja Valgevene rahvusringhäälingule BTRC, kes vastutab Valgevene euroloo eest, ja teatasime neile, et lugu ei ole praegusel kujul võistlemiskõlblik. Lisaks palusime, et nad teeksid kõik vajalikud sammud Eurovisiooni reeglitele vastava, muudetud versiooni või uue loo esitamiseks," seisab EBU avalduses.

EBU lisas, et kui seda ei tehta, võidakse Valgevene selle aasta konkursilt diskvalifitseerida.

Kümme aastat tagasi loodud Galasy ZMesta tegeles esialgu teiste artistide lugude parodeerimisega, kuid peagi asusid bändiliikmed ka ise muusikat tegema.

Valgevene pole Eurovisiooni kordagi võitnud ning nende seni parim tulemus on kuues koht 2007. aastal.