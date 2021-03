Šveits, Bulgaaria, Ühendkuningriik ja Kreeka avaldasid oma tänavused eurolood

Šveitsi eest astub võistlustulle Gjon's Tears looga "Tout l'Universe". Laulja loodab oma etteastega edastada positiivset sõnumit ja süstida inimestesse lootuskiiri.

Artistinimi Gjon's Tears on inspireeritud korrast, mil laulja väikese poisina esitas oma vanaisale Elvis Presley loo "Can't help falling in love with you" ning teda sellega pisarateni liigutas.

Šveits on lauluvõistluse võitnud kahel korral – aastatel 1956 ja 1988.

Bulgaariat esindab Eurovisioonil Victoria looga "Growing Up Is Getting Old". Victoria kirjutas tänavuse Eurovisiooni jaoks kuus lugu, millest lõpuks fännide tagasiside põhjal just selle loo kasuks otsustas. Lugu jutustab enesearengust ja juurte juurde naasmisest.

Bulgaaria pole Eurovisiooni kordagi võitnud ning nende seni parim tulemus on teine koht aastal 2017.

Ühendkuningriiki sõidab Rotterdami esindama James Newman looga "Embers", mis jutustab kahe inimese vahelisest sädemest. Laulja sõnas, et tahtis kirjutada sellist lugu, mille saatel inimesed pidutseda saaksid.

Ühendkuningriik on Eurovisiooni võitnud viiel korral – aastatel 1967, 1969, 1976, 1981 ja 1997.

Kreeka saadab lauluvõistlusele Stefania looga "Last Dance". Lauljatar loodab, et lugu tekitab inimestes optimistlikke mõtteid ning loo muusikavideos on ta kasutanud elemente Kreeka mütoloogiast.

Kreeka on Eurovisiooni võitnud ühel korral – 2005. aastal. Viimaseks ei ole nad aga kordagi jäänud.