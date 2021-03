Raul Rebane: "Aktuaalse kaamera" ilusaim aeg oli taasiseseisvumise perioodil

Rebane meenutas, et tema töötas "Aktuaalses kaameras" aastatel 1975–1997. Uudistesaate edukaimaks ajaks peab ta taasiseseisvumisperioodi ehk aastaid 1986–1991.

"Sel ajal eksiti väga paljude professionaalsete põhimõtete vastu. Uudisankrud andsid peaaegu iga loo järel oma hinnangu, öeldes, et kas see on hea või halb, mida Moskva teeb. Midagi sellist pole enne ega pärast olnud," kirjeldas Rebane ja lisas, et ka uudisjanu oli inimestel toona väga suur.

"See on "AK" parim aeg selles suhtes, et kogu aeg oldi oma rahvaga piltlikult öeldes koos, sest saadi aru, mida inimesed tahavad, mida me tahame. Paljud asjad olid ka keelatud ja siis tuli nendest mööda libiseda. Minu jaoks kõige ilusam aeg, mis kunagi on uudistes olnud," märkis Rebane.

Ta nentis ka, et uudisankru töö on väga vastutusrikas ja noortele seda tööd enamasti ei anta, sest nende vastu pole veel piisavalt usaldust.

"Aga kui sa võidad selle usalduse ära, siis uudisankruna sa võid töötada peaaegu terve elu," sõnas Rebane.

Ka Kallasmaa nõustus, et tegemist on vastutusrikka ülesandega.

"Ajad olid siis ka natuke teistmoodi ja siis sa pidid väga tähelepanelik olema, et sa jumala eest mingit apsakat ei tee, millest võib jamasid tulla," ütles Kallasmaa ja lisas, et oma sõnade eest tuleb alati vastutada.

Lisaks uudistelugejatele on vastutusrikas töö aga tegelikult kogu "Aktuaalse kaamera" meeskonnal.

"Sajad tuhanded inimesed reguleerivad oma päevakava "Aktuaalse kaamera" kella järgi. See on prime time ja see tähendab seda, et see on meeletu võim ja vastutus," ütles Rebane ja lisas, et seejuures on oluline säilitada sõltumatus ja valikuvõimalus ehk õigus otsustada, millest lugu teha ja milline tähendus sellele anda.