Liis Lemsalu: uue singli kallal töötamine on aidanud tervet mõistust hoida

Liis Lemsalu rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et Stefaniga koostöös välja antud singli "Doomino" kallal töötamine on see, mis teda praegusel keerulisel ajal on terve mõistuse juures hoidnud.

"Psühholoogiliselt see on päris ärev aeg ja proovilepaneku hetk meie kõigi jaoks, aga ma arvan, et mis mind hoiab kaine mõistuse juures, on see, et me oleme pikalt töötanud uue singli kallal," rääkis Lemsalu. "Eelmine aasta see juba algas, aga see kõik jätkub, sest tegeleme selle muusikavideo režiiga. Nii et asju toimub, vähemalt mul, see hoiab terve mõistuse juures."

Muusikavideo "Doomino" jaoks filmiti veebruarikuus. "Selles on väga ilus pool ja ülimalt väsitav pool. Näiteks see, et päev oli tohutult pikk, umbes 17 tundi," rääkis ta. "Mulle meeldis see. Muusikavideot tuleb teha üks kord nelja kuu jooksul, siis on see põnevam, see adrenaliin hoiab nii ärevana sind."

Liiga suuri ärajäämisi projektide ja ürituste mõttes Lemsalul olnud pole, kuid huvitavaid projekte on juurde tulnud küll. "Pigem on tulnud juurde imelikke asju, milleks ma pole olnud valmis. Kõigest ma ei saa kahjuks veel rääkida," tõdes Lemsalu. "See on paratamatu osa elust, et mingid asjad tulevad ja mingid asjad lähevad ja need asjad, mis on tulnud, neid ma poleks isegi valgusaastate pikkuses osanud ette näha."