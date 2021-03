65 aastat tagasi läks esmakordselt eetrisse "Aktuaalne kaamera"

65 aastat tagasi esmakordselt vaatajateni jõudnud "Aktuaalne kaamera" on Eesti vanim järjepidevalt eetris olev uudistesaade. Uudistesaate esimene eetripäev oli 11. märtsil 1956. aastal, igapäevaseks saateks muutus "Aktuaalne kaamera" kaks aastat hiljem, 1958. aasta 1. oktoobrist.

Praegu on "Aktuaalne kaamera" uudistega eetris kolm kord õhtu jooksul – kell 17.00, 18.30 ja 21.00. Lisaks ETV uudistesaatele on venekeelne "Aktuaalne kaamera" ETV+ eetris ning viipekeelseid uudised näeb õhtuti ETV2 vahendusel. Uudistetoimetus alustab päeva juba hommikul, kui esimesed teleuudised jõuavad ETV-s vaatajateni kell 7 ja ETV+ kanalil kell 7.15.

ERR-i teleuudiste juhi Liisu Lassi sõnul on "Aktuaalne kaamera" paljude inimeste jaoks osa päevast: ""Aktuaalse kaamera" roll Eesti meediamaastikul on kindlasti unikaalne, sest infost küllastunud ja killustunud ajal on igal õhtul samal hetkel ühises infoväljas paarsada tuhat inimest. AK kõrged vaatajanumbrid näitavad, et inimesed hindavad jätkuvalt professionaalselt tehtud ja usaldusväärset ajakirjandust."

"Aktuaalne kaamera" on läbi aastate toonud inimesed telerite ette, uudistesaate olulisus on kriisiajal kasvanud varasemaga võrreldes veelgi. Viimase 12 kuu jooksul on igaõhtust põhisaadet otse või järele vaadanud keskmiselt 175 000 inimest saate kohta ja vähemalt 15 minutit on AK-d aasta jooksul jälginud 763 000 inimest. 12 kuu vaadatuim uudistesaade jõudis eetrisse eriolukorra alguses – 14. märtsil 2020. aastal vaatas "Aktuaalset kaamerat" 278 000 inimest. Kõige rohkem on viimastel aastatel jälgitud uudistesaadet 24. veebruaril, näiteks möödunud aastal vaatas vabariigi aastapäeval "Aktuaalset kaamerat" 321 000 inimest.

Ka 65. sünnipäeva vahendab "Aktuaalne kaamera" kõiki olulisi päevauudiseid, kuid neile lisaks toob toimetus vaatajateni kell 20 lisasaate, mis näitab uudistesaate telgitaguseid ja uurib, mis on see fenomen, mis naelutab uudistest ümbritsetud ajal igal õhtul kell 21 endiselt kümneid tuhandeid eri põlvkondadest inimesi telerite ette. Erisaates avavad "Aktuaalse kaamera" lugu Neeme Raud, Siim Kallas, Urve Tiidus, Mare Taimre, Jüri Pihel, Urmas Eero Liiv jpt. Saatejuht on Johannes Tralla.

Veel enne seda, kell 16.25 leiab ETV kavast AK 60. sünnipäevaks valminud saate, kus "Aktuaalses kaameras" töötanud legendid meenutavad oma naljakaid, uskumatuid ja pööraseid juhtumisi.