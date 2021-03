Uku Haasma avaldas loo ''Päriselt või?''

"Päriselt või?" oli teine laul, mille Haasma lisaks "Kaosele" Eesti Laulule esitas. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias tudeeriv noormees tõdes, et just "Päriselt või?" laulu vokaali meloodia temas teatavat laulukonkursi hõngu ja soovi kandideerima tekitaski.

"Eesti Laulul kogetu oli võrratu ja olen selle eest siiralt tänulik. Tõsi on see, et alguses arvasin, et edasi pääsebki just see lugu. Arutasime bändimeestega tihtilugu, et kui peakski Eesti Laulule pääsema, siis milline lugu läheb? Sellele järgnes alati kaaslaste muie ja küsimus "Päriselt või?"," rääkis Haasma.

Tema sõnul sündis see laul tegelikult juba mitmeid aastaid tagasi kitarri kallal nokitsedes. "Ennast kitarril avastades hakkas kujunema kindel kitarrikäik ja mõni hetk hiljem kuulsin peas meloodiat, mida hakkasin kaasa laulma. Päris kiirelt hakkas vorm kujunema. Ei midagi terviklikku, vaid täpselt nii palju, nagu mahub kenasti sahtlisse," selgitas Haasma.

"Möödunud suvel tekkis aga idee Eesti Laulule kandideerida. Mõtlesin sahtlisse kirjutatud lugude peale ja kui meenus "Päriselt või?", käis idee läbi." Edasi tutvustas Haasma lugu heale sõbrale ja kursusevennale Henri Erik Tammaile, kellega sai lugu tervikuks tehtud.

Kui Eesti Laulu Poolfinaalis looga "Kaos" suurema publiku ette jõudnud Haasmalt küsida, millised on tema edasised plaanid, siis vastab ta lihtsalt "Kaos". Tegelikult ongi nii, et hetkel käib kõva töö ja nuputamine lugude kallal, mis lood lähevad albumile ja millised mitte. "Mind väga kõnetab see kontseptsioon, et albumi nimeks saab "Kaos". See, mis seal albumi peal saab olema, on nimele vastav. Kohati nagu teeks filmimuusikat," sõnas ta.

Albumilt on oodata mitmekülgset muusikat, mis kompab erinevate žanrite äratuntavaid tahke. ''Minu jaoks on muusika vaba kunsti vorm. Lasen hea meelega meloodiatel end kanda. Looming on minu jaoks täielik vabadus. Teatud usaldus on muusika ja üldse elu vastu siin ajaga tekkinud,'' lõpetas Haasma.