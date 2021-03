Bogdan Ljutjuk: borši retsepte on sama palju kui seda suppi valmistavaid babuškaid

Ukrainlased soovivad borši UNESCO maailmapärandi nimekirja saada, Poola ja Venemaa aga väidavad, et borš on nende rahvusköökide osa. "Ringvaates" oli külas Eestis elav ukrainlane Bogdan Ljutjuk, kes rääkis borši populaarsusest.

Ljutjuki sõnul on borš kindlasti just Ukraina rahvusköögi osa ja tõdes, et kui ukrainlased näevad, et borš on mõne restorani menüüs vene rahvusköögi alla märgitud, paluvad nad selle vea eemaldada.

"See on meie identiteet. Eestis ju ka näiteks kilud ja must leib – ei ole ju küsimust. Meil ka ei ole küsimust. Kui küsitakse, et kust see tuleb, siis minu vanaema tegi, tema vanaema tegi jne," sõnas Ljutjuk.

Just vanaemad teevadki Ljutjuki sõnul kõige paremat borši.

"Keegi ütles hästi ilusa asja, et neid borši retsepte on nii palju kui babuškaidki. Igal babuškal on oma retsept," ütles Ljutjuk.

Näiteks võib borši teha ka piimaga või kalaga, lisada võib ka kirsse, ploome või aprikoose.

Ka purgisupp on Ljutjuki sõnul täitsa hea maitsega.