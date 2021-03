"Aktuaalse kaamera" sünnipäeva puhul tutvustatakse tele-eetris uudistesaate telgitaguseid

"Praegune aeg on selline, kus suuri pidusid pidada ei saa ja vanu tegijaid kokku kutsuda kahjuks võimalust ei ole, siis me üritame saate kaudu tuua televaatajateni seda vaadet, mida iga õhtu "Aktuaalset kaamerat" vaadates ei näe," sõnas teleuudiste juht Liisu Lass.

Saates antakse ülevaade sellest, milline näeb välja "Aktuaalse kaamera" töötajate tööpäev. Seda tehes põigatakse ka näiteks USA-sse ja näidatakse, kuidas sealne korrespondent Maria Ann Rohemäe üksinda lugusid teeb.

"Otselülitused, mis kunagi olid tohutult kallid teiselt poolt maakera, on nüüd väga lihtsasti kättesaadavad ja see kahtlemata loob võimaluse teha saadet hoopis teistmoodi kui varem," ütles Lass ja lisas, et lisaks praegustele "Aktuaalse kaamera" töötajatele tuuakse sünnipäevasaates kaamera ette ka need, kes varem uudistesaatega seotud on olnud.

Enne koroonapandeemiat käis "Aktuaalse kaamera" stuudios uudistamas mitmeid gruppe, ent kuna praegusel ajal seda teha ei saa, tuldi mõttele külastada stuudiot virtuaalreaalsuse tuuril. Esialgu jäävad virtuaalreaalsuse prillid telemaja muuseumisse, kuid koroonapandeemia taandudes jõuavad prillid ka erinevatesse kaubanduskeskustesse.

"AK 65" on ETV eetris neljapäeval kell 20.00.