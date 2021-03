ETV+ on aastaga jõudsalt kasvatanud püsivaatajate hulka

Kriisiaja algusest möödunud aasta kevadel on ETV+ nädalaste vaatajate arv kasvanud 215 000 inimeseni. Telekanali vaadatuim saade on venekeelne uudistesaade "Aktuaalne kaamera".

Vähemalt 15 minutit vaatab ETV+ programmi iganädalaselt 215 000 inimest (veebruaris 2021, kõik televaatajad vanuses 4+ aastat). Sellega jõuab ETV+ venekeelsetest kanalitest suurima vaatajaskonnani Eestis. Teisel kohal oleva PBK nädalane vaatajate arv on aastaga langenud alla 200 000. ETV+ päevaste televaatajate arv on möödunud aasta veebruariga võrreldes kasvanud 44%.

Kasvanud on ka ETV+ programmi seltsis veedetud aeg, võrreldes eelmise aasta veebruariga on ETV+ vaatamisaja osakaal kogu vaatamisajast kasvanud 36%. Aasta tagasi veel suurima osakaaluga kanali PBK vaatamisaeg on seevastu langenud 28%, veebruari suurima vaatamisaja osakaaluga telekanal RTR Planeta on püsinud aasta varasemaga samal tasemel.

ETV+ peatoimetaja Ekaterina Taklaja sõnul on ETV+ tõestanud end olulise kaaslase ja infoallikana, mida näitab püsivalt kasvav vaatajanumber. "Viimased neli kuud on iganädalaselt ETV+ vaadanud rohkem kui 200 000 inimest. Eesmärk on kasvatada ka ETV+ programmi seltsis veedetud aega, sest hetkel suudavad Venemaa telekanalid oma suure eelarve ja uhkete show'dega inimesi pikemalt enda küljes hoida," selgitas ta.

Telekanali kõige vaadatum saade on "Aktuaalne kaamera", mille vaatajate arv on aastaga kasvanud 30 000 inimeseni saate kohta. Koroonakriisi algus 2020. aasta kevadel tõstis hüppeliselt vaatajate huvi venekeelsete uudiste vastu, mis on jäänud püsima uuele tasemele. Ka käesoleva märtsi avanädalal vaatas igapäevast uudistesaadet otse või järele keskmiselt 32 000 inimest, pühapäevane "Aktuaalne kaamera+" kogus otse- ja järelvaatamises 29 000 vaatajat. Märtsi esimese nädala vaadatavuselt kolmas ETV+ saade oli 20 000 vaatajaga kakskeelne arutelusaade "Kes keda?".

ETV+ kui olulist infokanalit mitte-eestlaste seas kinnitab ka värske COVID-19 avaliku arvamuse uuring, kus ETV+ uudiseid ja saateid tõi olulise infokanalina esile 19% vastajatest. PBK-d ja teisi venekeelseid kanaleid pidas oluliseks 11%.

Kõrvuti telekanaliga ETV+ on kasvanud ka teiste ERR-i venekeelsete programmide auditoorium. Raadio 4 jõuab Eesti kuulatavaima venekeelse raadiojaamana igapäevaselt 40 000 kuulajani, aastaga on kasvanud nii päevane kui ka nädalane R4 seltsis veedetud aeg. Kasvanud on ka venekeelse uudisteportaali RUS.err.ee külastatavus, eelneva aasta esimestega kuudega võrreldes on venekeelse uudisteportaali külastajate arv kasvanud keskmiselt 23%.