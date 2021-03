Meghan Markle'i sõnades kahelnud Piers Morgan pani hommikusaatejuhi ameti maha

Esmaspäevases saates sõnas Morgan, et ta ei usu sõnakestki sellest, mida Meghan Markle Oprahile oma vaimsest tervisest rääkis, kirjutab BBC.

Meedia järelevalveamet Ofcom sai esmaspäevase saate järgselt Morgani kommentaaride kohta üle 41 000 kaebuse ja amet otsustas saates öeldu uurimisele võtta.

Saanud pahameele osaks, sõnas Morgan teisipäevases saates, et ta pole endiselt kindel, et Sussexi hertsoginna täielikult tõtt rääkis, kuid mõistab, et tema ülesanne ei ole Meghani enesetapu mõtteid kahtluse alla seada.

"Pärast arutelusid ITV-ga on Piers Morgan otsustanud saatest "Good Morning Britain" lahkuda. ITV on selle otsusega nõustunud ja rohkem sel teemal midagi lisada ei ole," sõnas kanali pressiesindaja.

Kaebuse esitas ka Meghan Markle ise, tuues välja, et Morgani kommentaarid võivad inimeste silmis vähendada vaimse tervise teemade olulisust.

Morgan juhtis hommikusaadet kuus aastat.