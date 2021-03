Briti indie-popbänd London Grammar avaldas uue singli "How Does it Feel" oma 9. aprillil ilmuvalt albumilt "Californian Soil".

"Ma olen alati popmuusikat armastanud," ütles bändi lauljatar Hannah Reid. "Paljud minu lemmikud laulukirjutajad ja muusikud on naised, kes on minust isegi nooremad, kuid raputavad popmuusikamaailma oma imeliste lugudega."

""How Does It Feel" oli alguses lihtsalt eksperiment, kuid on nüüd mu lemmiklugu uuelt albumilt," lisas ta.