"Täna 30 aastat tagasi"| Missivalimised olid teadaanne, et kuulutakse läände

20. augustil möödub 30 aastat iseseisvuse taastamisest ja rohkem kui põlvkond on juba üles kasvanud päris Eesti riigis. Kuidas köiel kõndinud vabaduse kellamees kohale jõudis, meenutavad need, kes 30 aastat tagasi sündmuste keerises olid.

Missivalimistega alustati uuesti 1988. aastal ja see oli enamat kui ilusaima neiu valimine. See oli otsekui teadaanne, et kuulutakse läände. Missikandidaatide pildid ja nende strateegilised mõõdud olid ajakirjanduses sama olulised teadaanded kui poliitilised sündmused ja kroonikandjast sai meediastaar.

Miss Estonia 1991 Erika Bauer meenutas, et finaalvõistlusele eelnenud nädal oli tihe ja pingeline. "Nädal aega finalistide koosolemist, igasse päeva oli meil plaanitud keeltekool tund-poolteist, õpetati lavalist liikumist, käisime riideid proovimas, moedemonstratsioone tegime, kohtusime sponsoritega igal õhtul... Tegelikult see nädal aega oli väga pingeline," rääkis ta ja lisas, et sellegipoolest elasid nad näiteks hotell Tallinnas ja nende eest hoolitseti väga hästi.

"See viimane päev algas varakult, kella üheksa paiku. Nagu ikka enne suuri võistlusi - lavaproovid, riieteproovid, meigid ja soengud - ja siis läks see lahti. Eesti televisiooni otse-eetris esimest korda ajaloos."

Tollal töötas noor Erika Bauer Kadrina keskkooli algklasside õpetajana.

"Lapsed olid nii õnnelikud! Ma mäletan väga hästi seda päeva, kui läksin esmaspäeval kooli. Kõik lapsed olid joonistanud vahvad kaardid, kus oli tüdruk ilusate kohevate juustega ja ilmatu suure krooniga," meenutas Bauer. "Nad kõik tulid kallistasid mind ja esimene küsimus, mis nad küsisid, oli, et "õpetaja, kas sa jätad meid nüüd maha?". Ilmselt tuli kodust ja vanematega kaasa, et nüüd on see õpetaja tõstetud kõrgustesse ja nüüd ilmselt on ta meie jaoks kadunud, aga nii see ei olnud."

Bauer meenutas ka seda, millised olid õpetaja võimalused koolis tol ajal. "30 aastat tagasi oli õpetajal ainult kriit ja tahvel, grafoprojektor, liimikud, perfokaardid, käsitsi kirjutatud tunnimaterjalid või konspektid, töökavad, klassipäevikud paberkandjal. Mis on täna, see on totaalne muutus."

