Eurovisiooni fännid: Uku Suviste vääris teist võimalust, ent edu teda ei saada

Stuarti (Kanada) arvates olid kõik tänavused artistid Uku varjus. "Hoolimata esimeses hääletusvoorus kaheksandaks jäämisest pääses ta just rahva toel superfinaali ning võitis. Ta pälvis ka möödunud aastal ülekaalukalt televaatajate poolehoiu. Arvestades mullu toimunut, võis temale võitu ennustada küll," leidis Stuart.

Marissa (Argentiina) arvas, et kuigi Uku laul ei olnud tema lemmik, võinuks Uku ka ilma võistluseta otse Eurovisioonile pääseda. 24 riiki 40-st otsustas tänavu Rotterdami saata möödunud aastase kohaliku eelvooru võitja.

Eesti Laulu võidulugu peeti üldiselt heaks, ent kiidusõnad võeti tihti kokku mõttega, et sellist lugu on justkui ka varem kuuldud. Valentine'i (Prantsusmaa) sõnul on laul kaasahaarav ja meeldejääv. "Etteaste lavaline pool on selle suur tugevus. Mulle meeldib äike ja ketid ning valguslahendus," ütles ta.

Kaasahaaravust on toonud välja ka teised. Gavin (Holland): "Uku on väga hea artist. Eurovisiooni poolfinaalis ärataks see lugu sind peale paari igavat laulu kohe üles!"

Sean (Inglismaa) portaalist ESCunited tõi samuti esile silmapaistva lavastuse, mis on tema arvates üks osa võiduvalemist ka suurel Eurovisiooni laval.

Vins (Holland) leidis, et võrreldes poolfinaaliga nägi finaali etteaste väga hea välja ning üllatas ka eriefektidega. "Siit saab isegi veel paremaks minna," ütles ta.

Stuarti (Kanada) arvates on lugu tähelepanuväärne, ta näeb selles tugevat inspiratsiooni kaheksakümnendate muusikast, mis on endiselt popmuusika maailmas trendikas. "Lüüriliselt on see küllalt melodramaatiline ja esimesel kuulamisel keeruliselt tunnetatav," lisas ta.

Alan (Prantsusmaa) arvas, et kuigi lugu ise kõlab tavalisena, on sellel hea rütm, sõnad ja vokaal. "Sellist tüüpi poplaulult ei pea eeldama ka suurt lava-show'd, siin piisaks ka lihtsalt seisvast lauljast, heast valgusest ning mõnest tantsijast."

Osa fänne leidis, et loo edu võti peitub eelkõige Ukus endas – nii tema unikaalses hääles kui ka karismaatilisuses. Luke (Inglismaa) arvas, et Uku on võimekas laulja, kellel on ka hea lavatunnetus. Talle sekundeeris Stuart (Kanada), kes tema erilist häält esile tõstab. Alesia (USA) leidis aga, et Uku omadused on ainsad positiivsed elemendid selle loo juures. Tema arvates on etteastes nõrkusi aga liiga palju. Clara (Hispaania) ütles suisa, et lugu on Uku võimeid arvestades lihtsalt liiga nõrk.

Fännid heidavad ette originaalsuse puudumist ning etteaimatust

Kuigi mitmed fännid tõid eraldi esile selle, et möödunud aastaga võrreldes on tänavune võidulugu tugevam, ei ole kriitikanooltest puudust. Amiel (Inglismaa) leidis positiivse poole pealt, et Uku hääl on unikaalne ning refräänile eelnev osa on kaasahaarav ja meloodiliselt kena. "Samas see on mingi hetk juba liiga etteaimatav: sa tead, mis juhtub järgmisena. Lugu oleks vaja köitvamaks muuta," ütles Amiel. Ka Giorgio (Kreeka) leidis, et loo nõrgaks lüliks on refrään: "See on lihtsalt veidi igav".

Ka poolakatest koosnev fännirühm Misja Eurowizja leidis, et laul pole uudne ega meeldejääv ning laval esitatuna kaotab see oma sarmi veelgi. Vins (Holland): "See laul ei tõuse väga teistest esile. Vokaalselt on Uku hea, kuid etteaste vajab muutust, et mõjuks kaasaegselt." Clara (Hispaania): "Ma olen väga tuttav kõigi lugudega, mis tänavu Eurovisioonil üles astuvad ja ma arvan, et Uku lugu vajab sobivamat lavastust."

Fännide arvates on Uku laval üksinda olles justkui kadunud ning vajaks tantsijat, kellega etteaste ajal suhestuda. Tegelikult poolfinaalis oli tema etteastes ka tantsija, kuid finaalis nähtud esitus lavastati ümber.

Gavin (Holland) leidis, et praegusel kujul lavastus ei toimi. Tema hinnangul oli see liiga pime ning videote vahelduv kasutamine tuleb etteastele rohkem kahjuks kui kasuks. "Uku ei paista loos väga sümpaatne, ta näeb liiga kuri välja koos selle sidumata kikilipsuga. See tõsiselt häirib mind!"

Fännid ei ennusta Eesti laulule edu

Uku osaleb Eurovisiooni teises poolfinaalis. Praeguseks on teada peaaegu kõik seal osalevad lood. Fännide arvates läheb meil tänavu paremini, võrreldes mulluste ennustustega. Siiski ei peeta Uku võimalusi just väga soodsaks.

Eesti Laulu tõenäosust Eurovisiooni finaali pääsemisel hinnatakse pigem ebatõenäoliseks või piiripealseks. Sõltub sellest, kuidas läheb teistel riikidel ning kas Uku suudab millegagi üllatada, et vaatajate poolehoidu saavutada.

Fännidel jagub muudatusettepanekuid

Kuigi praeguseks on Eesti delegatsioonil etteastega seonduv suures osas paigas, on fännidel mõtteid, mida võiks Uku oma esinemises muuta. Loo meloodiat peetakse liiga stagneerunuks. Luke (Inglismaa): "Seal ei ole head loosisest arengut. Võib-olla tasuks lisada mõni dramaatiline rütm, et tõeliselt rõhutada emotsiooni suurust laulu ja loo kontekstis."

On ka hinnanguid, et loo lõpuosa võiks olla huvitavam, telepilt nägi kohati liiga staatiline välja, mistõttu võiks Uku rohkem liikuda. Ja sel juhul aitaks lavastusele kaasa tantsija, kes aga pärast poolfinaali otsustati kõrvale jätta. Sean (Inglismaa): "Lavastus võiks olla pisut helgem ning Uku võiks kaameratega rohkem suhelda, see aitab alati."

Misija Eurowizija meeskond ütles lühidalt, et etteaste on monotoonne, unustatav ja visuaalselt mitteatraktiivne. Ka Clara (Hispaania) tõi välja, et kuigi laulja ise jääb vaatajale hästi meelde, ei saa sama öelda loo enda kohta. Samas ütles Arsen (Venemaa), et teises poolfinaalis on väga palju tantsulaule, mistõttu võib Eesti olenevalt oma järjekorranumbrist ka vaatajatele silma paista.

Stuart (Kanada) leidis, et videokaadrite kasutamine on julge samm. "Minu hinnangul tuleb seda tehes olla väga ettevaatlik, et vaataja tähelepanu otse-eetri etteastelt liiga palju ära ei hajutata. Rohkem elu tuleks tuua hoopis lavale.

Kihlveokontorid ennustavad Eestile 40 riigi seas hetkel 31. kohta. Sellisel juhul Eesti finaali ei pääseks. Samas leiavad fännid, et Eurovisioonil on küllalt palju ennustamatut, seega võimalus jääb veel õhku.

"Wingman" ja "Magus melanhoolia" kõlasid uudsena

Eurofännid tõid Uku kõrval enim esile Andrei Zevakini ja Pluuto loo "Wingman". Mitmed fännid ütlesid, et see on uudne ning loos kõlav eesti keel teeb loo veel müstilisemaks. Marissa (Argentiina): "Ma lihtsalt armastan seda laulu." Quinto (Holland) tõi samuti välja, et see lugu oleks kõlanud küllalt uuenduslikuna Eurovisioonil ning oli väga värske. Valentine (Prantsusmaa) arvas, et "Wingman" kogus žüriilt palju poolehoidu just seetõttu, et see oma erinevuse tõttu tõusis teistest rohkem esile. Misja Eurowizja (Poola) leidis, et "Wingmanil" oleks olnud suurem potentsiaal pääseda Eurovisioonil finaali: "See oleks paistnud silma ning saavutanud rahva poolehoidu.

Ühe suurima Eurovisiooni-teemalise uudistesaidi ESCunited asutajale Sean Tarbuckile jäi silma ansambel redeli lugu "Tartu". "Jah, ma tegelikult sain aru, et sellel lool ei ole võiduvõimalust, aga "Wingman" oli üllatus. Sel oleks võinud minna väga hästi Rotterdamis. Selline stiil ei ole väga levinud Eurovisioonil, aga nad tegid oma etteastega väga head tööd Eesti Laulul."

Jüri loo puhul kiideti lisaks väga heale otse-eetri esitusele ka silmapaistvat režiid tema laulu puhul. Mitmete hinnangul võinuks Jüri Pootsmanni lugu julgemalt Eurovisiooni finaali ennustada, võrreldes praeguse võidulooga. Gavin (Holland): "See oli kaasaegne ja originaalne. Visuaalne lavastus viis selle loo teisele tasandile. On kahju, et Jüri ei saa selle etteastega osaleda Eurovisioonil, ta oleks kindlasti teinud parema etteaste kui toona." Pootsmann esindas Eestit Eurovisioonil 2016. aastal.

Veel nimetasid fännid Sissit, Koit Toomet, Helezat, Hans Naynat, Gram-Of-Fun-i, Karl Killingut, Suuri tüdrukuid, Tuuli Randa ja Kadri Voorandit.

Mitmed välismaised eurofännid vaatasid Eesti Laulu finaali täispikkuses. Tõdeti, et räägitust midagi väga aru ei saadud, samas toodi meeldivana välja etteastetele eelnenud postkaardid, kus oli näha erinevaid pealinna paiku ja tegemisi. Sean (Inglismaa): "Ma olen kahel korral Tallinnas Eesti eelvooru ka kohapeal vaatamas käinud. Kogu produktsioon oli muljetavaldav See on kahtlemata üks eelvoore, mille toimumist ma iga aasta ootan."

Eurovisiooni lauluvõistlus toimub tänavu maikuus Hollandis Rotterdamis. Uku Suviste astub lavale 20. mail teises poolfinaalis. Korraldajad on kinnitanud, et kuigi pandeemia tõttu võib lauluvõistlus olla tavapärasest teistsugune, toimub Eurovisioon tänavu igal juhul.