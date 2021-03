The Weekndi "Blinding Lights" tegi Billboardi singliedetabelis ajalugu

The Weeknd tegi ajalugu – Kanada muusiku hittlugu "Blinding Lights" on esimene lugu läbi Billboardi ajaloo, mis püsinud singliedetabeli Billboard Hot 100 esikümnes terve aasta järjest.

Sellest ajast peale, kui edetabel 1958. aasta 4. augustil loodi, pole olnud ühtegi lugu, mis oleks püsinud esikümnes 52. nädalat järjest. Kuigi The Weeknd, kodanikunimega Abel Tesfaye, ei saanud oodatud Grammy nominatsiooni, on "Blinding Lightsi" edu üksjagu ajaloolisem saavutus, vahendab Consequence of Sound.

Siiski, kui "Blinding Lights" ilmus, ei reetnud miski, et see saab nõnda edukaks. The Weeknd avaldas oma albumi "After Hours" teise singli 2019. aasta 29. novembril, kuid see debüteeris avanädalal singliedetabelis 11. kohal ja langes seejärel teisel nädalal 41 kohta allapoole kohale 52.

12 nädalat hiljem sai lugu sisse uue hoo ja tõusis edetabelis 10. kohale ja pärast seda, kui 20. märtsil ilmus The Weekndi stuudioalbum "After Hours", sai sellest ilmselge hitt ja on kujunenud ülemaailmseks sensatsiooniks, mis ei näita praegu veel raugemise märke.