Vabatahtlik medõde: enda maandamiseks teen sauna ja kuulan halva kvaliteediga vene popmuusikat

Mullu kevadel loodud keskkond vaab.ee on praeguseks koondanud üle 1800 tervishoiuspetsialisti, kes on valmis praeguse koroonakriisi valguses minema vabatahtlikult haiglatesse ja hooldekodudesse appi.

"Selle kõige suurem eesmärk on abistada meditsiiniasutuste personaliinimesi, kui nad otsivad uusi inimesi. Varasemalt polnud head ühtset süsteemi, kus inimesed oleks koos," rääkis keskkonna asutaja Maret Martsepp "Ringvaates". "Vaabi kaudu otsime erinevaid vabatahtlikke, kellel oleks vastav haridus ja kogemus, kes liituvad ja organisatsioonid saavad läbi meie teha üleskutseid, kus nad kirjeldavad, keda nad otsivad ja mis ajaks ning meie edastame vabatahtlikele üleskutse ja nad saavad reageerida."

Praeguseks on vabatahtlikke kogunenud vaab.ee-sse juba üle pooleteise tuhande. "Lisaks tervisespetsialistidele on meil ka vaimse tervise spetsialistid, nendega koos on 1800 inimest andmebaasis kokku," ütles Martsepp.

Üks vabatahtlikest on Kristiina Vaas, kes igapäevaselt töötab kiirabis ja telemeditsiini asutuses pereõena, kuid otsib sellegipoolest veel võimalusi, kuidas kasuks olla. "Olen selline tulihingeline meedik, muud teha ei oska ja ilmselt ei tahagi osata. Kuna hetke töökohtadest sellist haigla kliinilist praktikat ei saa, siis ongi antud pandeemiaaeg sobilik selleks, et käia vahepeal vaheldust käia otsima ka väljaspool oma töökohti," rääkis Vaas.

Vabatahtlikuna satub tööle asutustesse, kus peab töötama koos uute inimestega ja tihti ka väga pingelistes olukordades. "Paraku selles olukorras emotsioonid on laes ja endalgi sütik ajapikku lühemaks muutunud, aga tuleb vahepeal paar korda sisse välja hingata ja tööd edasi teha," tõdeb Vaas.

Mõistagi on meditsiinitöötajad koroonaajal ülekoormatud. "See kuu on täitsa luksus, mul on suisa viis vaba päeva," naljatleb Vaas. "Olen korduvalt läbipõlemist kogenud. Olen leidnud maandamiseks väga tänuväärse viisi ehk sauna. Teen sauna, kuulan halva kvaliteediga vene poppmuusikat ja lihtsalt lasen auru välja."