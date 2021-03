Henn Sarv veredoonorlusest nõukogude ajal: pärast anti vasikapraadi ja punast veini

"Siin on mingi selline vanuseline diskriminineerimine, et kui oled üle 66 aasta vana, siis enam ei tohi verd anda," rääkis Sarv, kes paari nädala pärast saab 66-aastaseks.

Ta tõdes, et viimase korra pärast on ikka veidi kurb olla. "Väike pisarakene tuleb. Tahaks veel, minu arvates võiks 70-aastaseni julgelt lasta."

Henn Sarv on elu jooksul verd andnud veidi üle 150 korra. Esimest korda mäletab ta hästi. "See oli 1973. aasta kevadel. Saime 18-aastaseks ja sõpradega tuli pähe, et võiks ju minna ja proovida ära ja siis hakkas meeldima," meenutas Sarv. "Naljakas, et tüdrukud, kes võtsid verd, neid näha ei olnud. Pistsid käe kappi luugist ja mis nad seal tegid, ei olnud näha."

Siis koheldi vereloovutajaid heldelt. "Sai lausa vasikapraadi ja punast veini, igavesti mõnus oli. See mõjus väga hästi. Gorbatšovi ajal pandi punase veini jagamine kinni, jäi ainult praad."

"Hiljem oli see komme, mida propageeriti ja mis võiks olla ka praegu, et noored mehed, kes hakkavad isaks saama võiksid ka minna," soovitas Sarv. "See on selline andmise tunne. Esiteks sa tead, et kellelgi võiks seda vaja minna ja teisest küljest tead, et oled teinud midagi head. Naine sünnitab lapse, aga ise saad anda teiste laste jaoks toeks verd."