Erle Loonurm tegi otse-eetris maakondlike lehtede asemel maakondlike meeste ülevaadet

"Üks, mis mul kohe meelde tuleb on see, kuidas ma lugesin, et üks erakond läks hiiteretke asemel hiirteretkele," meenutas Loonurm.

Ühel päeval tuli aga näiteks ette olukord, kus igahommikuse maakondlike lehtede ülevaatamise asemel rääkis Erle otse-eetris maakondlike meeste vaatamisest.

Eksimine on seega inimlik ning Erle Loonurm kutsub üles kõiki osalema Vikerraadio e-etteütlusel.

Enda teadmised on võimalik proovile panna juba 15. märtsil kell 10.25.