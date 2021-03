Uus saatesari ootab vaatajate kogemusi koduõppest

Kuidas on lapsed ja vanemad kodus õppides hakkama saanud, millised raskused on üles kerkinud? Kas sellest uuest kogemusest on ka midagi positiivset tulevikku kaasa võtta?

Saate autor Kadi Jaanisoo ootab kõigi isiklikke kogemusi kaugõppest. Oodatud on nii murekohad kui ka rõõmsad lood koolilaste vanematelt. Oma lugusid võiksid jagada ka tudengid, kes on samuti pidanud senisest iseseisvamalt hakkama saama.

Kas oled rakendanud või näinud nutikaid lahendusi interneti teel õppimiseks, trenni tegemiseks või huviringide läbiviimisel?

Kui sul on jagada oma lugu või tähelepanekuid, siis saada need aadressile kadi.jaanisoo@err.ee.

"Kool minu kodus" alustab märtsi lõpus, saadet juhib Kadi Jaanisoo.