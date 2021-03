Tarmo Kruusimäe: meie ajal tapeti nooreks olemise aeg ära

Praegu poliitikas tegutsev, kuid paljudele Kojamehena meelde jäänud Tarmo Kruusimäe tõdes, et võrreldes tema noorusajaga on tänapäeval palju muutunud. Näiteks lastakse noortel kauem nooruspõlve nautida.

"Meie ajal tapeti see nooreks olemise aeg ära," nentis Kruusimäe Vikerraadio saates "Käbi ei kuku…". "Minu ajal lõppes ju tegelikult kõigil nooreks olemise aeg 18-aastaselt. Sulle öeldi, et sa oled 18, sa ei ole enam mingi poisike, sa oled mees, nüüd sa abiellud, nüüd sa kasvatad lapsi," lisas ta.

Tänapäeval saavad Kruusimäe sõnul mehed poisikese east üle alles 27-aastaselt ning üleüldse on noortel rohkem võimalusi iseennast ja oma kutsumust leida.

Kruusimäe enda noorusaegu aitab meenutada aga märksõna punkar. Tütre Triin Marleen Kruusimäe sõnul on punkar isa sees endiselt ja alatiseks alles.

"Võib olla selline ebavõrduse vastu võitlemine, rahvuslikkus, uskumine, et koos mõtlemine ja koos tegutsemine saab korda saata suuri tegusid, selline meeskonnatöö ja enda tegemistesse uskumine – ma arvan, et see on praegu ka täpselt sama kõikides tema tegemistes, mis tol ajalgi. Võib olla see ei väljendu nii palju välimuselt kui kunagi, aga ma arvan, et midagi suurel määral ei ole muutunud," tõdes Triin Marleen.

Tarmo meenutas saates ka, et Triin Marleeni sünd tõi endaga kaasa elukorralduse muutuse.

"Lasnamäel Kojamehe korteri remont oli ikkagi legendaarne asi, mida tehti ikka aastaid ja aastaid ja mis ei edenenud. Aga siis mingi hetk tuli see asi ära teha ja siis me ka kolisime. Need olid päris suured asjad," meenutas Kruusimäe tütre sünnile järgnenud sündmusi.

Lisaks Triin Marleenile on Kruusimäel ja ta abikaasal üks tütar veel. Lapsi kasvatades on nad lähtunud sellest, et tütardel oleks piisavalt vabadust ja iseseisvust. Ühtlasi on oluliseks peetud seda, et lapsed ise oma vigadest aru saaks.

"Minu deviis noortele on olnud: armasta seda, mida teed ja õpi oma vigadest," ütles Kruusimäe.