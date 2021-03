Mart Normet: Eesti Laulu esituste koreograafia tase tõusis tänavu meeletult

Eesti Laulu endine peaprodutsent Mart Normet sõnas R2 saates "Röster", et teda üllatas Eesti Laulul tänavu koreograafia tase, mis on eelmise aastaga võrreldes meeletult tõusnud.

"See, kuidas noored koreograafid olid pannud lauljad väga mitmetes act'ides liikuma, see oli nii läbimõeldud ja nii moodne, et nüüd on juhtunud Eestis ülikihvt plahvatus selle koha pealt ja Eesti meelelahutuse tase on jälle hästi palju tõusnud," ütles Normet.

Normet ise otsustas aga 2018. aastal Eesti Laulu peaprodutsendi ameti maha panna. Tagantjärele nentis ta, et tegemist oli väga õige otsusega.

"Ei ole mõtet jääda kuhugi piduriks, ei ole mõtet jääda ühte rattasse kinni, eriti kui sa oled veel noor inimene. Ma tulin sealt ära, ma ei olnud veel 40 – ma arvan, et see on selgelt veel noor inimene, kes jõuab igasugu asju teha," ütles Normet.

"Kümme aastat teha midagi nii väiksel turul nagu Eesti, see paneb kindlasti mõtlema, et äkki tõesti peab vaatama kõrvalt veel asju. See kordus on nii lihtne tulema ja see, et sinuga koos asi enam ei arene," sõnas Normet ja lisas, et tema arvates tegid nad siiski iga aasta innovatsiooni.

Normeti huvi meedia vastu sai alguse aga juba noores eas. Kuna Normet oli juba väiksena suur muusikafänn, vahetas ta Pärnu raadio töötajatega erinevaid kasette ja peagi kutsutigi ta raadiosse appi. Toona oli ta umbes 12-aastane, ent juba keskkooli ajal sai ta raadios ka kahte oma saadet teha.

"Hoolimata sellest, et ma olen nüüd ringiga tagasi telesse sattunud, on raadio olnud mul ikkagi number üks armastus kogu aeg. See on kuidagi mu DNA-s, ilmselt ta nii varajases nooruses kõnetas mind ja jäi mu sisse," rääkis Normet, kes nüüd juhib Kanal 2-s saadet "Teletop".

Ülikoolis tahtis ta esialgu aga hoopis suhtekorraldust õppida, ent kuna ta ei osutunud valituks, asus hoopis ajakirjandust õppima. Normet tõdes, et nautis ülikoolis käimist väga ja õppis usinalt – palju usinamalt kui põhikoolis ja gümnaasiumis. Pärast ülikooli kutsuti teda telesse appi saadet tegema ja nii saigi karjäär hoo sisse.

"Huumor ja muusika – need on olnud teismeeast peale põhiasjad minu elus," tõi Normet välja märksõnad, mis tema tegemisi meediamaastikul ilmestavad.