Galerii: "Osoon" ajab isepäise ilvese jälgi

Kui loodusgiid Martin Piispea käest küsiti, millise loomaga ta näeb endas enim sarnasust, siis vastus oli ilves. Talle meeldib looma isepäisus: luusida üksinda mööda metsi, jahtida, puhata ja tunda elamisest mõnu.

Martini kodumetsa armastavad samuti ilvesed ja nii ristuvadki nende rajad üsna tihti. Martin tunneb nendest kohtumistest siirast rõõmu ja on õnnelik, et ka tema pojad on ilvest näinud.

Kasutades ära lumerohket talve tekkis saatejuht Sander Loitel mõte ehitada iglu. Mõttest sai tegu, kui appi tuli alpinist ja elamusretkede korraldaja Kunnar Karu. Kuidas möödub talveöö lumeonnis?

Linnud koonduvad talvel ikka sinna, kus on midagi söödavat. Söögilaua ääres tekivad ka tõsised lahingud. Kuidas laheneb hiireviude ja karvasjalg-viu vaheline tüli?

