Nädalavahetusel selgusid kuue riigi tänavused eurolood, Armeenia loobus osalemisest

Taani eurolaulu konkursil krooniti kaheksa artisti seast võitjaks Fyr & Flamme looga ", mis jutustab andestamise vajalikkusest. Duo liikmed kirjeldavad end kui teismeliste iidoleid, keda ka lapsevanemad mõistavad.

Taani on Eurovisiooni võitnud kolmel korral – aastatel 1963, 2000 ja 2013.

Serbiat esindab tänavu aga ansambel Hurricane looga "Loco Loco". Bänd pidi Eurovisioonil osalema ka eelmisel aastal ning võistluse ära jäädes otsustati, et Hurricane saab tänavu uue võimaluse.

Serbia on Eurovisiooni võitnud ühel korral, 2007. aastal.

Portugal saadab lauluvõistlusele The Black Mamba looga "Love Is On My Side". Kunagi varem ei ole Portugali esindaja Eurovisioonil ainult inglise keeles laulnud.

Portugal on Eurovisiooni võitnud ühel korral, 2017. aastal.

Itaalia eest astub lauluvõistlusel võistlustulle Roomas tegutsev rokkbänd Måneskin looga "Zitti e buoni".

Itaalia on Eurovisiooni võitnud kahel korral – aastatel 1964 ja 1990.

San Marinot sõidab Rotterdami esindama aga Senhit looga "Adrenalina".

San Marino on Eurovisioonil osalenud vaid kümme korda ning finaali jõudnud kahel korral. Nende seni parim tulemus on 19. koht aastal 2019.

Armeenia teatas aga, et on otsustanud tänavu lauluvõistlusel osalemisest loobuda, sest ei jõuaks sobivat laulu õigeaegselt ära valida.