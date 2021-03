Uku Suviste võidust: emotsioone välja ei näidanud, aga mu sees toimus väga palju

"Oli sutsu teistmoodi ja emotsioonid, mis vallandusid eelmine aasta, neid ma väliselt sedapuhku, nagu telepildis oli näha, ei teinud teist korda, aga sees toimus päris palju, emotsioonid on kahtlemata väga positiivsed," räägib Suviste emotsioonidest, mis teda valdasid, kui teist aastat järjest Eesti Laulu võitjaks kuulutati.

Eurovisiooniks ette valmistamine algas loetud minutid peale Eesti Laulu finaalsaate lõppemist. Suviste esitas oma loo veel üks kord, et see üles lindistada ja saata Eurovisiooni tiimile juhuks, kui maikuus Hollandisse reisida ei saa. "Eurovisioon tahab vältida võimalust, et see võib uuesti ära jääda. Seda nüüd enam ei juhtu seni, kuni internet ja digilevi on. Selleks oli vaja võtta korralik take võiduloost, et oleks valikut, siis ilmselt saadeti finaali põhisalvestus ja tehti paar numbrit lõpuks juurde."

Ausa mängu huvides peab salvestuse viivitamatult Eurovisioonile saatma, et poleks aega postproduktsioonis midagi ilustada. "Seal ei või midagi lihvida, selles oli asja mõte, et nii kui Eesti Laul lõppes, oli vahemik, millal nad pidid koheselt samal õhtul materjali Eurovisioonile ära saatma, see on nende reglement."

Esmased ja kiiremad asjad tehtud ja saadetud, teeb Suviste tööd oma tiimi ja Eesti Laulu tiimiga, et esitust lihvima hakata. "Me hakkasime Jaagupiga (Jaagup Tuisk - toim.) plaane panema paika, mis järgmine samm on, sest meil hästi kiire. Homme on esimene oluline tähtaeg, kus põhiised lavakontseptsioonid Eurovisioonile peavad olema paigas. Esimesed sammud on vaja ära teha."

"Plaan on esmane visioon ära saata. Mis puudutab detaile, siis nende lihvimiseks on natuke aega. Kogu animatsioonide ja muude lahenduste tootmine - selle jaoks on nüüd natuke rohkem aega. Saame varsti ERR-is kokku ja hakkame asju arutama."