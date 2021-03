Ülevaade Harry ja Meghani intervjuust: muretseti Archie nahavärvi pärast, Harry ei suhtle oma isaga

Meghan mõtles enesetapust

Meghan tunnistas intervjuus, et tundis end kuninglikus elus väga üksikuna ning ei väljunud seetõttu vahepeal kodust mitu kuud. Üksijäetuse tundest tekkisid tal ka depressiivsed mõtted.

"Ma häbenesin sellest rääkida ja eriti keeruline oli seda Harryle tunnistada, sest ma tean, kui palju kaotusi on ta pidanud elu jooksul kogema. Aga ma teadsin ka, et kui ma sellest ei räägi, siis ma päriselt teengi selle ära. Ma ei tahtnud enam elus olla. See oli väga tõsine ja hirmutav mõte, millele mõtlesin korduvalt," sõnas Meghan, kes lõpuks otsustas oma mõtetest siiski abikaasale rääkida.

"Ma ei teadnud mida teha. Sattusin ka ise väga pimedasse kohta, aga tahtsin talle toeks olla," ütles Harry.

Meghan avalikustas ka, et üks inimestest, kelle poole ta oma murega pöördus, oli printsess Diana parim sõber.

Kardeti, et Harry ja Meghani poeg on liiga tumeda nahaga

Samal ajal ootas Meghan ka oma esimest last Archiet, kes saab mais juba kaheaastaseks. Markle tõdes, et kuninglikus õukonnas tekitas lapse sünd palju muret, sest kardeti, et poiss saab olema liiga tumeda nahaga. Kes lapse nahavärvi vastu muret tundis, Meghan ega Harry avaldada ei tahtnud, sest leidsid, et see mõjuks isiku mainele laastavalt.

"Nendel kuudel, mil ma lapseootel olin, oli tihti juttu sellest, kuidas last ei hakka turvamehed kaitsma, kuidas talle ei anta printsi tiitlit ja kui tume ta nahavärv võib olla," rääkis Sussexi hertsoginna ja lisas, et tõenäoliselt ei antudki Archiele printsi tiitlit kartuse tõttu, et laps ei ole piisavalt heleda nahaga.

1917. aastal kehtestatud reegli tõttu ei saa Harry ja Meghani lapsed automaatselt printsi või printsessi tiitlit, vaid selle peab neile andma kuninganna.

Meghan tundis, et kuninglik õukond on tema vastu

Rassistlike kommentaare on avalikkus teinud aga ka Meghani aadressil ning Harry sõnas, et talle teeb haiget, et keegi kuninglikust perest naise kaitseks kordagi välja pole astunud.

Ka Meghan ise tundis, et kuninglik perekond ei ole tema poolel, vaid on hoopiski tema vastu.

"Ma sain aru, et lisaks sellele, et mind ei kaitstud, olid nad valmis teiste pereliikmete kaitseks valetama. Aga nad ei olnud nõus rääkima tõtt, et kaitsta mind ja minu abikaasat," sõnas Markle ja tõi näite, et enda ja Harry pulmadeks valmistudes tekkis tal Cambridge'i hertsoginna Kate'iga lahkheli lilletüdruku kleidi osas. Meedias räägiti, kuidas Meghan oli Kate'i vastu ebaviisakas ja ajas ta nutma, ent nüüd ütles Meghan, et tegelikult oli olukord vastupidine. Pikemalt ta sel teemal aga peatuda ei soovinud ning lisas vaid, et hiljem Kate vabandas.

Harry lisas, et kuningliku pere toetuse puudumine ja mõistmatus oligi üks peamisi põhjuseid, miks tema ja Meghan kuninglikest kohustustest taanduda otsustasid.

Harry oma isa ja vennaga ei suhtle

Intervjuus tuli juttu ka prints Harry läbisaamisest kuningliku perekonna liikmetega ning ta tõdes, et oma isa prints Charlesiga ta hetkel ei räägigi, sest isa enam poja kõnedele ei vasta.

"On palju, millest üle saada. Ma tunnen, et ta on mind alt vedanud. Ta on ise sarnases olukorras olnud. Ta teab, mis on valu. Ja Archie on siiski ta lapselaps," märkis Harry, lisades, et tema ja Charlesi vaheline läbisaamine on kõvasti kannatada saanud.

Keerulised suhted on Harryl aga ka oma venna Williamiga, kes on Harry sõnul nagu prints Charleski süsteemis lõksus ega pääse sealt välja. Harry nentis, et tema ja William on otsustanud käia erinevaid radu, ent ta loodab, et aeg parandab kõik tekkinud haavad ja vennad suudavad ühel hetkel ära leppida.

Samas kuninganna Elizabethiga saab Harry endiselt väga hästi läbi ning vestleb temaga tihti.

Harry avalikustas ka, et eelmise aasta alguses lõpetas kuninglik perekond tema rahalise toetamise ning lepingud Netflixi ja Spotifyga ei olnud kordagi osa tema ja Meghani plaanist. Küll aga olid need Harry sõnul vajalikud selleks, et nad oma turvameestele palka saaksid maksta.

Prints Harry ja Meghan Markle andsid Oprah Winfreyle eksklusiivse intervjuu Autor/allikas: Scanpix/via REUTERS

Harry ja Meghan jagasid ka detaile eraelust

Harry ja Meghan paljastasid ka, et abiellusid tegelikult kolm päeva enne suuri kuninglikke pulmi.

"Me helistasime peapiiskopile ja ütlesime, et suur pulm on vaatemäng maailmale, aga me tahame, et see liit oleks eelkõige meie endi jaoks," ütles Meghan ja lisas, et enne suuri pulmi korraldasid nad aias väikese tseremoonia, kus ei osalenud ühtegi pereliiget.

Lisaks avalikustas paar, et nende teine laps sünnib suvel ja tegemist on tüdrukuga.