Galerii: naistepäevalik askeldamine lillekioskite juures

Statistikaameti andmetel elas möödunud aasta alguse seisuga Eestis 699 699 naist. Eesti naine on keskmiselt 44,5-aastane ja täisealisel naisel on keskmiselt 1,7 last.

2019. aastal oli naiste oodatav eluiga sünnihetkel 82,8 aastat ning tervena elatakse 57,6 aastat.