Karmel Killandi Eurovisioonist: Uku kindlasti läheb sel aastal

"Uku kõige suurem pluss on tema musikaalsus," sõnas ETV elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi saates "Hommik Anuga". "See paistab kaugele välja. Tal ei ole keeruline laulda ja tema hääles on palju värve," iseloomustas ta.

Seda, mis saab pärast Eesti Laulu edasi, Uku ise veel täpselt ei tea. "Mulle öeldi, et Eurovisioon," naeris ta. Loomulikult pole ta kindel, kas tänavu võistlus ikka toimub.

"Uku kindlasti sel aastal läheb," kinnitas Karmel Killandi. "Kõige hullem variant on, et saadetakse see (Eesti Laulu) lavaesitus siit, aga teda näeb ikka kogu maailm ja seetõttu on ikka väikesel Eestil väga-väga vedanud."

9. märtsiks oodatakse Tomi Rahula sõnul Eurovisioonil juba kõiki vajalikke materjale. "Peame valmistuma variandiks, kui meid sinna kohapeale ei lubata. Töö ikkagi selle nimel käib, et me lähme sinna, et meid oodatakse. Nüüd hakkab see klassikaline osa... saadame materjalid, teeme lavakoosolekuid. Loodetavasti saame kohapeale minna ja seal võistelda," oli Tomi lootusrikas.

Killandi sõnul hakatakse nüüd paika panema, kes kuulub täpselt Uku meeskonda. "Siin ei saa olla 2000 nõuandjat, kes igaüks mingit pisiasja vaatab, siis läheb see asi sassi."