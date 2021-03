Eesti vallalistele teeb enim muret tutvumisplatvormide pealiskaudsus ja valeandmed

"Meil on valikulaud tohutult suur," kirjeldas Mets tänapäeval internetis toimuvat tuvumiselu. Inimesed saavad lõputult sirvida pilte ja märkida neid meeldivaks. "See on viinud sinna, et aastad võivad mööduda ja ma istun diivanil üksinda," lisas ta.

Olukorda komplitseerib ka asjaolu, et inimesed võivad tuvumisplatvormidel olla erinevatel eesmärkidel, kes otsib püsivamat suhet ja teised jälle lihtsalt meelelahutust.

Metsa loodud uue platvormi MeetnFly eesmärgiks ongi aidata inimestel vaadata, mida profiilil tähele panna, aga teisalt ka anda edasi teadlaste nõuandeid suhte püsima jäämiseks.

Eestis ligi 400 inimesest koosneva testgrupiga läbi viidud uuring tõi välja, et inimestel on tutvuste loomisel teatud kindlat tüüpi probleemid. Suur mure on see, et tutvusmisplatvormidel näidatakse end teistsugusena - see tähendab nii valepiltide, -nime kui ka -andmete kasutamist. Probleemiks on ka see, et internetikeskkonnad ja -äpid on liiga pealiskaudsed ning inimesed ei tea, kus võiks kohata sobivate väärtuste ja ootustega inimest.

2018. aastal USA-s tehtud uuringus selgus, et haridus ja sissetulek pole enam kaaslase leidmisel nii olulised kui varem. Inglismaaal tehtud uuringust tuli välja, et tutvumisprofiilil pööravad inimesed esialgu tähelepanu kolmele asjale: kas teine joob alkoholi, suitsetab ja mis rahvusest ta on. Püsisuhte aluseks peetakse aga hoopis parima sõbra leidmist, mida pole samas võimalik vaid pildi alusel teha.

Uus loodav tutvumisplatvorm tahab Metsa sõnul luua inimestele suuremat turvatunnet, kus pole võimalik näha suvaliste piltidega kasutajaid. Püütakse edasi anda ka väärtuste sobivust, sealhulgas näiteks poliitiliste hinnangute jagamist.

Mets tahab inimeste teadlikkust tõsta ning rõhutas, et pole realistlik oodata ühte pikka suhet elus. Keskmiselt on inimesel umbes kolm pikemat suhet. 93% paaride puhul näitab kokkujäämise või lahku minemise võimalikkust nende oskus konflikte lahendada.

Uus tutvumisplatvorm peaks avanema aprillis.