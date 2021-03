Helgi Sallo ja Voldemar Kuslap võitlesid suhtekõlakatega: kuulujutte oli kilode kaupa

Nüüd on Helgi Sallo ja Voldemar Kuslap taas koos töötamas uue tüki "Lumeroos" kallal, mille esietendus on küll koroona tõttu edasi lükatud.

"Lumeroos" pajatab naisest, kes vajab enda kõrvale kedagi teist ning usub, et suudab endiselt mehi võluda. Lõpuks ta endale kaaslase ka leiab.

Estonia teatrisse jõudis Helgi Sallo 1960. aastatel napilt mõned kuud enne Voldemar Kuslapit.

Mõni aeg tagasi selgus ka tõsiasi, et Sallo ja Kuslap on hõimlased. "Siis sai mulle kõik selgeks - miks oli tõmme tema poole ja miks me end nii koduselt tundsime. Meil ei olnud mingit võõrastamist," rääkis Sallo saates "Hommik Anuga".

Sallo tunnistas, et tema ebaprofessionaalsus elu jooksul on olnud tõsiasi, et ta kipub lavapartnerisse armuma. "Lõpeb etendus ära ja mul pole mingit probleemi minna mühinal mööda," lisas ta, et kõik püsib siiski laval.

Kuslap ja Sallo tunnistasid, et ka neid peeti omal ajal paariks. "Kuulujutte oli ikka kilode kaupa," ütles Voldemar Kuslap. "Isegi oli nähtud, kui meil olid pulmad Haapsalus. Vedruvankriga olime sõitnud," naersid nad.