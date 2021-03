Valvelugeja Mart Juur soovitab raamatuid Pervikust Murakamini

Antti Tuuri "Tangopoisid"

"Selles raamatus on väga palju tangomuusikat, väga palju olmet, 1960. aastate maailma," rääkis Juur. Antti Tuuri kohta on öeldud, et ta kirjutab lihtsatest inimestest, Juure arvates kirjutab ta nii, et saaksime ära, kuidas lihtsaid inimesi pole olemas: "Igas inimeses on peidus saladus!"

Haruki Murakami "Tantsi, tantsi, tantsi"

See on üks selliseid raamatuid, mille puhul kerkivad ette võrdlused Bulgakoviga," iseloomustas Juur. Ühest küljest on tegemist realistliku maailmaga 1980. aastate Jaapanis, teisalt toimuvad aga kummalised ja üleloomulikud seiklused.

Aino Pervik "Miniatuurid mälupõhjast"

Täpne, nappide ridadega ja sügavuti minev raamat.

Jaan Kross "Sobimatute seikadevõlu"

Elulooliste novellide kogu.

John Le Carre "Agendi mäng"

"See lugu seisab juba kahe jalaga keset kaasaega. Siin on teemaks Brexit, Donald Trump, venelaste intriigid välisriikides," kirjeldas Juur ja lisas, et Külma sõja lõppedes usuti, et kaob ka spiooniromaani žanr, kui Le Carre suutis selle kaasaega tagasi tuua.

Ulvi Pihel "101 Eesti telesaadet"

"Siin on kirjas Eesti telesaadete absoluutne kullafond," sõnas Juur.