Jüri Pootsmann: süda tuksus laval liiga kiiresti

"Ma läksin madalate ootuste, aga väga kõrgete standarditega enda arvates," ütles ta pärast finaali ERR-ile antud intervjuus.

Ta lisas, et on kõikidele hääletajatele väga tänulik ning tal on hea meel, et just Uku Suviste Eesti Laulu võitis.

"Uku lugu on tõesti väga hea ja mulle meeldib see lugu palju paremini, kui ta eelmise aasta lugu," sõnas Pootsmann ja lisas, et ka Sissi teise koha üle on tal väga hea meel.

Enda esinemisest ta aga kuigi palju ei mäleta.

"Lavast ma väga isegi ei mäleta midagi. Süda tuksus liiga kiiresti ja ma mõtlesin sellele, et ma saaksin õiged sõnad esiteks paika ja õige emotsiooni ka," märkis Pootsmann.

"Selline tühi tunne on nüüd – ja ma arvan, et see on kõigil, kes siin laval on käinud täna –, sest see suur sõu on läbi, see etapp on läbi ja selle pärast on tühi tunne, et mis siis nüüd edasi," ütles Pootsmann.