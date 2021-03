Sissi: leidsin laval iseenda taas üles

"See on kõvasti rohkem, kui see, mis ma ootasin. Ma olen nii õnnelik!" ütles Sissi pärast finaali ERR-ile antud intervjuus, lisades, et arvas ise, et jääb pingerivis kuhugi keskele ja seetõttu enne esinemist kuigi suurt närvi ei tundnud.

"Ma lihtsalt kujutasin end oma kodumetsa vahele, kus ma käisin vanasti laulmas ja kujutasin ette oma perekonda ja sõpru, kes mind nii sügavalt armastavad ja see kuidagi tõi mind nii keskmesse tagasi," kirjeldas Sissi mõtteid, mis teda laval valdasid.

Žüriilt 12 punkti saamise üle oli Sissil väga hea meel.

"See tekitas tahtmise karjuda, hüpata ja nutta kõike samal ajal. Need on inimesed, kes on muusikavaldkonnas suured nimed. Nad teavad, mis nad räägivad, nad on õppinud seda ja see, et nad hindasid seda laulu näitab mulle, et ma teen midagi õigesti. See andis mulle natuke hoogu juurde ja ma tunnen väga palju uhkust," sõnas Sissi ja lisas, et ka ta ise jäi oma esinemisega väga rahule.

"Nagu ikka, olles noor inimene, vahel küsitakse, et kes ma olen, kuhu ma kuulun. See moment, kui ma olin laval, ma tundsin, et ma leidsin ennast jälle üles, tulin iseenda juurde tagasi. See on üks lava suurtest võlujõududest minu puhul," rääkis Sissi.