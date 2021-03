Eesti Laulu võitnud Uku Suviste: pingerea tekkimist oli väga huvitav jälgida

Suviste tõdes pärast finaali ERR-ile antud intervjuus, et võit tuli tema jaoks üllatusena ja tal on selle üle väga hea meel.

"Kogu punktide pingerea tekkimine oli päris huvitav. Mina olin seal taga lõpus, nii et kui oleks tulnud napilt valja jäämine esikolmikust, siis nii ta oleks olnud," rääkis Suviste.

Võrreldes poolfinaaliga tegi Suviste oma esinemises ka mitmeid muudatusi. Näiteks ei olnud laval enam tantsijat ja ka laulja riietus oli teistsugune.

"Poolfinaalist finaali minnes väike muutus on hea. Ma ei plaaninud poolfinaali ja finaali minnes nõnda palju muutusi, pigem ma tundsin, et võib olla poolfinaali teostust saaks teha palju paremini. Need muutused, mis meil olid finaaliks plaanis pluss muutused, mis me arvasime, et saab teha palju paremini, need kokku andsid siis kaks korda muutusi," selgitas Suviste.

Kuigi eelmisel aastal jäi Suvistel Eurovisiooni kogemus koroonapandeemia tõttu saamata, siis tänavu lauluvõistlus kindlasti toimub. Suviste loodab väga, et Eurovisioonil osalevad artistid saavad tänavu ikkagi Rotterdamis esineda, mitte ei tee seda video vahendusel. Eelmise aasta loo esitamist ta enam aga ei igatse.

"Kadri Voorand ütles poolfinaalis ühe väga ilusa mõttetera, et iga esitusega tuleb mingi kiht loole peale. Täpselt sama olen ma tundnud alati lugude puhul, esitamise puhul, kirjutamise puhul isegi. Mõtle, mitu kihti võib olla minu eelmise aasta lool, alates sellest hetkest, kui esimesed noodid või mõtteterad said kirja pandud kuni selle hetkeni, kui see Eurovisioonile… ei läinud. See lugu võib nii palju muutuda, selle tähendus kuulaja ja ka minu jaoks võib muutuda. Ma ei oska seda enam hinnata. Veel vähem seda, et kumb lugudest on parem. Mul on hea meel, et ma ei pea see aasta enam eelmise aasta lugu laulma, vaid on midagi uut ja värsket. Nüüd hakkab siis uus lugu elama oma elu," ütles Suviste.