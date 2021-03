Eesti Laulu finaal | Kadri Voorand "Energy"

Loo autor Kadri Voorand

Why the hell I keep falling in love with The Ones who are hurting me?

Why the hell I keep wasting my time and wasting my energy?

And I'm having my fears that I'll drown into tears and it's burning me.

And I'm wasting my years,

though I've learned my fears,

they shouldn't guide me.

But I,

I am afraid to find that I know.

Why it is so hard to let you go?

We fell in love and love I do believe.

But is it the kind of Love that you or me would need?

We fell in Love and in Love ...

But I'll always remember the day your eyes started leading my way.

All the moments to hold, it will be our gold,

that we will always know.

So this is where we grow.

These moments we should hold --

Our dialogue sounded stilted as if we could not speak,

though the chat between our eyes was most clear and deep.

No matter what the question was, our answer was the same,

after hearing next applause we will run away.

No matter what the question was,

we will run away.

No matter what the question was,

And we did, so we ran and we ran and we ran ...

Never again will I fall for the one who is hurting me.

Never again I'll be wasting my time,

or wasting my energy!

Tõlge

Energia

Miks küll kingin oma südant vaid neile, kes seda lõhuvad?

Miks küll kulutan aega, miks kulutan oma energiat?

Hirmud uputan pisaraisse. See hävitab mind.

Kuluvad aastad, kuigi tean, et ei tohiks hirmudest lasta end kanda.

Kuid ma

kardan teadmist, et tean,

miks lahkuda mina ei saa.

Armusime, armastame ja need on mu usk,

kuid kas just me kaks peaks jagama armastust.

Meelde jääb alati päev, mil su pilk asus saatma mu elu.

Need hetked ei kao, need on kuld,

mida endas võib kanda.

Neil hetkedel palju on anda,

kui vaid osata neid endas kanda.

Kas mäletad, kuis vestluses kumbki meist kõnelda justkui ei suutnud.

Kuid vestlus me pilkude kaudu oli selge ja sügav.

Pole tähtis, mis oli küsimus, vastus oli ikka sama -

kui kõlab järgnev aplaus, jookseme siit, lihtsalt kaome.

Pole tähtis, mis oli küsimus,

"Jookseme ära"

Ja me jooksime, jooksime ja jooksime.

Enam iial ei anna ma südant neile, kes võiks seda lõhkuda.

Enam iial ei kuluta neile ma aega

ega kuluta neile energiat.