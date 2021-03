Loo autorid Andrei Zevakin, Henry Orlov

Tal hoidnud silma peal

Kuis minema ma peaksin

Kui nime veel ei tea

(Võta kokku ennast, ma ei saa aru mis su probleem on)

Mind sa veel ei tea

Ma näitan, mis nüüd saab

Lihtsalt tule minuga

(See kõnnib küll täiesti teiselepoole)

Ma neist ühe pidin valima

A mulle ei meeldi sahida

Ma vaatan pigem kaugelt,

Kui su ümber on see lahing

Sest et suu ta hoiab kinni,

Aga keha räägib ladinas

Ma kartsin, et su peale läheb suuremaks siin madinaks

Ja vahi aga vahi,

Kõik, mis meeldib teistele

Tal on savi

Ja mu wingman otse järel nagu vari

Lihtsalt praegu mul ei joppand, a neid veel on terve kari

Äkki lähed proovid ise saad ta enda juurde tarida

No ei tea kas klubis valikud on parimad?

Kes ei proovi see ei saa eales seda karikat

Okei see blond, aga kas see on veider kui ma vahin?

(Mis asja? kark alla ja minek)

Tal hoidnud silma peal

Kuis minema ma peaksin

Kui nime veel ei tea

(Äkki mingi Triinu, Maarja või Mari?)

Mind sa veel ei tea

Ma näitan, mis nüüd saab

Lihtsalt tule minuga

Oota päriselt

Mees ta tuligi

Ma mõtlesin sa lähed kiirelt mööda nagu suvi siin

A mis seal ikka lähme näitan, mis ma suudan

Lähme teise saali otsa, paneb liikuma need puusad

Varsti ulud nagu hunt, mitte bsh

Hoiad keha minu küljes nagu pva

Ja terve kari mind nüüd instagramis eemaldab,

Sest ajad kadedaks mu kõik need vanad teemad taas

Üks läheb, teine tuleb, a neid veel on seal

Vaata otse, vaata taha, nad me ees on reas

Tal hoidnud silma peal

Kuis minema ma peaksin

Kui nime veel ei tea

Mind sa veel ei tea

Ma näitan, mis nüüd saab

Lihtsalt tule minuga