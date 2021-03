Kümnendana astus Eesti Laulu finaalilavale Koit Toome looga "We Could Have Been Beautiful".

Loo autorid Joonas Parkkonen, Koit Toome, Peppina Pällijeff

Do you remember

Our favourite song?

Still when I hear it, I see it all

How your face lit up when I called you my love

No one to blame here

How could we have known?

It was only for a moment

young wild and hopeless

never even thought it

would go that far,

we were

smart enough to find it

dumb enough to let it go…

But it's too late

I already moved on

and you're with somebody new

Yeah I know it all too well

that it's too late

So why do I still stay up at night thinking

we could've been beautiful…

I still remember

How bad it hurt

The silence

After our final words

I lost my right to call you my love

But never the feeling

That you were the one

But it's too late

I already moved on

and you're with somebody new

Yeah I know it all too well

that it's too late

So why do I still stay up at night thinking

we could've been beautiful…

It was only for a moment

So pure and broken

never even thought it

would go that far,

we were

Smart enough to find it

dumb enough to let it go…

But it's too late

I already moved on

and you're with somebody new

Yeah I know it all too well

that it's too late

So why do I still stay up at night thinking

we could've been beautiful…

we could've been beautiful…

Tõlge

Me olnuks koos nii ilusad

Kas mäletad

Meie lemmiklaulu?

Ikka kui ma seda kuulen, näen seda kõike.

Kuidas sinu nägu lõi särama, kui ma sind oma armsamaks kutsusin.

Kedagi pole siin süüdistada.

Kuidas oleksime võinud teada?

See oli ainult hetkeks

noor metsik ja lootusetu,

kes isegi ei arvanud, et see nii kaugele jõuab,

me olime piisavalt nutikad, et leida see

piisavalt rumal, et minna lasta...

Aga nüüd on liiga hilja,

ma liikusin juba edasi

ja sina oled kellegi uuega

Jah, ma tean seda liiga hästi,

et on liiga hilja...

Kuid siiski ei saa ma und, mõeldes vaid, et

me olnuks koos nii ilusad...

Ma mäletan ikka veel

Kui valusalt see haiget tegi

See vaikus

Pärast meie viimaseid sõnu

Ma kaotasin õiguse kutsuda sind oma armsamaks

Kuid mitte kunagi seda tunnet

Et sina olid see õige

Aga nüüd on liiga hilja,

ma liikusin juba edasi

ja sina oled kellegi uuega

Jah, ma tean seda liiga hästi,

et on liiga hilja..

Kuid siiski ei saa ma und, mõeldes vaid, et

me olnuks koos nii ilusad...

See oli ainult hetkeks.

Nii puhas ja katki

ei osanud isegi arvata,

et see nii kaugele jõuab...

me olime piisavalt nutikad, et leida see

piisavalt rumal, et minna lasta...

Aga nüüd on liiga hilja,

ma liikusin juba edasi

ja sina oled kellegi uuega

Jah, ma tean seda liiga hästi,

et on liiga hilja...

Kuid siiski ei saa ma und, mõeldes vaid, et

me olnuks koos nii ilusad...

Me olnuks koos nii ilusad...