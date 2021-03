Loo autorid Kristjan Oden, Indrek Vaheoja

Põlva on väike puust linn

Rapla on väike puust linn

Tallinn on väike puust linn

A kõige puisem linn on Viljandi

Otepää on puust linn

Võru on väike puust linn

Räpina on puust linn

Kuid tikupealinn on Viljandi

Te vaadake milline linn on Tartu -

väike ja puust, nagu Viljandi

Elva on väike puust linn

Antsla on väike puust linn

Pärnu on väike puust linn

A turbopuust on Viljandi

Narva on väike puust linn

Valga on väike puust linn

Paide on väike puust linn

A pinnu tuharasse saab Viljandist