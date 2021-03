Loo autorid Sissi Nylia Benita, Andrei Zevakin, Kelly Tulvik

I lately found myself thinking

How much of life we simply let pass by

To scared to move from our boxes

Too petrified of life to even try

I don't wanna waste more time

Cause its always running out

Theres no infinite amount

I don't wanna waste more time

Theres so much unseen unsaid

We must move forward instead

We say theres too many choices

No possibility of doing them all

So we make up excuses

So we never have to fear the fall

So we find ourselves running straight through the dark.

No guarantees at all

I don't wanna waste more time

Cause its always running out

Theres no infinite amount

I don't wanna waste more time

Theres so much unseen unsaid

We must move forward instead

Our dreams are high up above we're down below

But we'll grow we'll grow

I don't wanna waste more time

Cause its always running out

Theres no infinite amount

I don't wanna waste more time

Theres so much unseen unsaid

We must move forward instead

Tõlge

Aeg

Olen viimasel ajal tabanud end mõtteilt

Kui lihtsalt laseme elul mööduda meist

Meil pole piisavalt julgust astuda välja oma piiridest

Pole julgust isegi proovida, sest kardame elada.

Ma ei taha raisata rohkem aega

Seda jääb iga hetkega vähemaks

Seda ei ole lõputult

Ma ei taha raisata rohkem aega

Meil on nii palju nägemata ja kogemata

On aeg liikuda edasi

Me ütleme, et on liiga palju valikuid

Ning me ei saaks kunagi kõike kogeda

Seega loome endale vabandusi

Et ei me peaks kogema läbikukkumise hirmu

Ma ei taha raisata rohkem aega

Seda jääb iga hetkega vähemaks

Seda ei ole lõputult

Ma ei taha raisata rohkem aega

Meil on nii palju nägemata ja kogemata

On aeg liikuda edasi

Meie unistused on kaugetes kõrgustes

Ja me istume siin all

Kuid üks päev me kasvame nendeni

Ma ei taha raisata rohkem aega

Seda jääb iga hetkega vähemaks

Seda ei ole lõputult

Ma ei taha raisata rohkem aega

Meil on nii palju nägemata ja kogemata

On aeg liikuda edasi

Ma ei taha raisata rohkem aega

Meil nii palju nägemata kogemata

On aeg liikuda edasi.