Loo autorid Uku Suviste, Sharon Vaughn

Wonder if it ever crossed your mind

That what we had was really unbelievable

Unbeatable, a miracle

Why'd you have to go and mess it up

Why'd you have to make what was unbreakable

shakeable, unsaveable

Now it is too late to cross your fingers

I am wide awake and not a dreamer

hate it but it seems the dreams were never true

For a little while the fates were with us

Wonder why they had to turn against us

I could make a wish but there is no use

I can feel

Even Though I'm numb

The change to come

Will hurt someone

I can see

This time it isn't me

I might be

The lucky one

I don't need a crystal ball to show me

Baby it is plain that you don't know me

When it comes to you I'm better off alone

I don't need a crystal ball to make me

Realize that if I stay you'll break me

Every sign is saying I should be gone

I should be gone

Thought I had a cloud over my head

It had to be my fault that it kept raining down

until now I figured out

That if I had the nerve to say goodbye

I could look for clearer skies up over head

weather says

sun instead

I don't need a crystal ball to show me

Baby it is plain that you don't know me

When it comes to you I'm better off alone

I don't need a crystal ball to make me

Realize that if I stay you'll break me

Every sign is saying I should be gone

I should be gone

I can feel

Even Though I'm numb

The change to come

Will hurt someone

I can see

This time it isn't me

I might be

The lucky one

I don't need a crystal ball to show me

Baby it is plain that you don't know me

When it comes to you I'm better off alone

I don't need a crystal ball to make me

Realize that if I stay you'll break me

Every sign is saying I should be gone

I should be gone

Tõlge

See Õnnelik

Mõtlen, kas kunagi käis sul peast läbi,

Et see, mis meil oli, oli tõesti uskumatu

Ületamatu, ime

Miks sa pidid selle rikkuma

Miks pidid tegema tegema murdmatu,

Lõhkumatu päästmatuks

Nüüd on hilja ristata sõrmi

Olen täiesti ärkvel ning mitte unistaja

Vihkan seda, kuid tundub, et unistused ei täitu iial

Üürikese olid saatused meiega

Miks küll pidid nad meie vastu pöörama

Võiksin öelda soovi, kuid sest pole kasu

Ma tunnen

Kuigi olen tuim

Muutus, mis tuleb

Teeb kellegile haiget

Ma näen

Seekord ei ole see mina

Vast ehk

Olen see õnnelik

Mul pole vaja kristallkuuli, et mulle näidata

Kallis see on selge, et sa ei tunne mind

Mis puutub sinuses, siis on mul parem olla üksi

Mul pole vaja kristallkuuli, et panna mind

Mõistma, et kui jään, sa murrad mu

Iga mark ütleb, et pean olema läinud

Pean olema läinud

Arvan, et minu kohal oli pilv

See pidi olema minu süü, et ta vaid kallas vihma

Alles nüüd ma mõistsin

Kui oleks olnud julgust hüvasti jätta

Näeksin selgemat ilma enda kohal

Ilmateade lubaks

Päikest pigem

Mul pole vaja kristallkuuli, et mulle näidata

Kallis see on selge, et sa ei tunne mind

Mis puutub sinuses, siis on mul parem olla üksi

Mul pole vaja kristallkuuli, et panna mind

Mõistma, et kui jään, sa murrad mu

Iga mark ütleb, et pean olema läinud

Pean olema läinud

Ma tunnen

Kuigi olen tuim

Muutus, mis tuleb

Teeb kellegile haiget

Ma näen

Seekord ei ole see mina

Vast ehk

Olen see õnnelik

Mul pole vaja kristallkuuli, et mulle näidata

Kallis see on selge, et sa ei tunne mind

Mis puutub sinuses, siis on mul parem olla üksi

Mul pole vaja kristallkuuli, et panna mind

Mõistma, et kui jään, sa murrad mu

Iga mark ütleb, et pean olema läinud

Pean olema läinud