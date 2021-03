Loo autor Karl Killing

kiss me

so I can see you in my dreams

roaming around the room

I follow you around

every night

kiss me

until the morning comes to light

11 am

wake up

I leave

I miss you more

every time

and oooh

I like

to be around

your

vibe

cause you're

the only one

that I like

to be around

all the time

so can I ask once more

kiss me

so I can

give you my time

drive you to the moon,

the place where I met you

when I was lost

kiss me

so time won't pass

lay my head on your chest

once more

until I can

and oooh

I like

to be around

your

vibe

cause you're

the only one

that I like

to be around

all the time

so can I ask once more

kiss me

kiss me

kiss me

just kiss me

kiss me

so I can see you in my dreams

roaming around the room

I follow you around

every night

Tõlge

Suudle Mind

Suudle mind,

et näeksin sind unes

rändlen su toas ringi,

ma jälgin sind

iga öö.

Suudle mind,

kuni ööst saab hommik.

Kell 11,

ma ärkan ja lahkun,

kuid iga kord igatsen sind aina rohkem.

Mulle meeldib su lähedal olla.

Oled ainus, kellega tahan olla koos.

Küsin ühe korra veel,

Suudle mind,

et saaksime sõita koos kuule,

kohta, kus me kohtusime,

kui ma olin eksinud.

Suudle mind,

et aeg peatuks,

panen oma pea su rinnale,

veel üks kord

kui veel saan.

Mulle meeldib su lähedal olla.

Oled ainus, kellega tahan olla koos.

Küsin ühe korra veel,

Suudle mind

Suudle mind

Suudle mind

Lihtsalt suudle mind

Suudle mind,

et näeksin sind unes

rändlen su toas ringi,

ma jälgin sind

iga öö.