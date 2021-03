Loo autorid Vahur Valgmaa, Hans Nayna

Only for a moment,

Just close your eyes,

Think about time's got a limit,

Only for a moment,

Just feel your heart beat, feel your eyes blink

And now love's gonna save us all

Love's gonna make us better

Love's gonna make us one

Even if the stars came crushing down,

We'll hold it on our shoulders one by one,

We all we got, this golden heart

Only for a minute let's try to feel alright,

Only for a moment in this time,

See the pieces that we left behind, left behind

And now love's gonna save us all

Love's gonna make us better

Love's gonna make us one

And now love's gonna take us home

Love's gonna make us warm,

Love's gonna show you the way

To our golden hearts

Even if the stars came crushing down,

We'll hold it on our shoulders one by one,

We all we got, this golden heart

Even if the stars came crushing down,

We'll hold it on our shoulders one by one,

We all we got, this golden heart

When I look around, I feel we're 'bout to win

Win over this war we've been fighting

So look me in the eye and tell me you believe in life

[TO OUR GOLDEN HEARTS]

Even if the stars came crushing down,

We'll hold it on our shoulders one by one,

We all we got, this golden heart …

Tõlge

Vaid hetkeks

Sule silmad

Ja mõtle, et ajal on piir

Vaid hetkeks

Armastus päästab meid kõiki

Armastus teeb meid paremaks

Armastus muudab meid üheks

Kui tähed langevad me peale

Hoiame neid oma õlgadel

Kõik mis meil on, on kuldsed südamed

Vaid minutiks, proovime end tunda hästi

Ainult hetkeks selles ajas

Näed, mis meist maha jäi

Kuid nüüd armastus päästab meid kõiki

Armastus teeb meid paremaks

Armastus muudab meid üheks

Kuid nüüd armastus päästab meid kõiki

Armastus annab soojust

Armastus juhatab teed

Me kuldsetesse südametesse

Kui tähed langevad me peale

Hoiame neid oma õlgadel

Kõik mis meil on, on kuldsed südamed

Kui tähed langevad me peale

Hoiame neid oma õlgadel

Kõik mis meil on, on kuldsed südamed

Kui vaatan enda ümber, tunnen et me võidame

Võidame selle lahingu

Vaata mulle silma ja ütle et usud elusse