Monique (LIT) - Leedu lauljanna. Võitis 2017 "X-Factori" ja plaadipelingu Sony Musicuga. 2020 saavutas Leedu Eurovisiooni võistlusel teise koha.

Brian Henry (UK) – Londoni Kaasaegse Muusikaakadeemia produtseerimise õppejõud, klahvpillimängija. On teinud koostööd Chaka Khani ja Brand New Heaviesega ning tuuritanud ümber maailma koos Kool and the Gangi, Jimmy Sommerville'i, Belinda Carlisle, Soul II Souli ja paljude teiste tippmuusikutega.

Ben Camp (USA) - Berklee laulukirjutamise õppejõud. Loonud muusikat NBC, CBS, HBO ja FOX kanalite saadetele. Tema muusikat on esitanud ka maailmakuulus artist Tiesto.

Sylvia Massy (USA) – muusikaprodutsent ja helitehnik. Tema stuudiost ja käe alt on läbi käinud Johnny Cash, System of a Down, Red Hot Chili Peppers ja veel rohkelt raskemat rokki viljelevaid bände. Tema on produtseerinud ansambli TOOL debüütplaadi, mis saavutas duubel-plaatinum müüginumbrid (müüdi üle kahe miljoni eksemplari).

Jan Frost Bors (CZE) - Tšehhi Eurovisiooni eelvooru endine vedaja. Töötas Tšehhi rahvustelevisiooni stsenaristina ja moderaatorina ning nüüd veab projekti Humans of Eurovision.

Stephen Budd (UK) - Briti muusikatööstuse üks juhtpersoone, globaalse haardega tegija suurest muusikatööstusest. Omanimelise firmaga vahendab maailma tipp muusikaprodutsente ja artiste ning on suurte maailma muutvate muusikaprojektide korraldaja erinevatel kontinentidel. Ta on tuntud telenägu Inglismaal, kes kommenteerib muusikatööstuse köögipoolt ja esineb regulaarselt erinevates uudistesaadetes.

Helena Meraai (BLR) - valgevene lauljanna Helena Meraai, kes esindas Valgevenet Junior Eurovisioonil 2017 ning oli ise ka järgmisel aastal Junior Eurovisiooni saatejuht.

Pierre Dumoulin (BEL) - võitis Belgias oma muusika ja projektiga Roscoe parima albumi tiitli ning pärast seda hakkas kirjutama muusikat teistele. Tema kirjutatud laul "City Lights" (esitas artist Blanche) sai 2017. aastal Eurovisioonil neljanda koha, Eestilt sai laul 12 punkti. Tema laule on striimitud üle 45 miljoni korra.

Steve Rodway (UK) - helilooja, elektroonilise muusika produtsent ja remixija, temalt on remixe tellinud Spice Girls, Pet Shop Boys, Robert Palmer ja Erasure. Gina G "Ooh Aah Just a Little Bit" laulu autor.