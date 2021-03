Keskealine mees, kuumad käärid ja raske füüsiline töö - need on vaid mõned märksõnad, mis iseloomustavad selle loo kangelast. Armastatud muusik Andres Kõpper on avanud oma juuksurisalongi. Kas tõesti on sündimas Eesti uus staarjuuksur?

Eesti Laulu vaheklippide stsenarist on Kait Kall, režissöör Arun Tamm, tootja Get Shot Films.