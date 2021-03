Loo autorid Kaspar Kalluste, Matteo Capreoli, Egert Milder

I remember the last time I was free as I feel now

I was juggling decisions as if they wouldn't fall

When I was a child

Playing on the streets

Running on the fields

I remember muddy shoes

And my hair was full of dust

When I look back in time I...

Wanna be free again

With no one who tells me how to behave

I know it will not be the same again

But please let me dream my friend

At least I can dream my friend

I am blinded while priorities pretend to make sense

Day by day I can see how my imagination shrinks

Tired of flying around

Always on the run

Money rules my time

But where's this childish boy

Who could free me from the spell

Oh I don't wanna lose my ease, no

I wanna be free again

With no one who tells me how to behave

I know it will not be the same again

But please let me dream my friend

At least I can dream my friend

At least I can

Frame a picture of my dreams

If I'll ever lose it I could see it clearly

How it looks like and how I feel it, deeply

My inner child will never leave me

At least I can dream my friend

At least I can dream my friend

Tõlge

Jälle Vaba

Ma mäletan viimast korda, kui olin nii vaba nagu praegu

end tunnen

Ma žongleerisin otsustega nii nagu nad ei kukukski

kunagi maha

Kui olin laps

Mängisin tänavatel

Jooksin põldudel

Ma mäletan poriseid kingi

Ja mu juuksed olid tolmused

Kui vaatan ajas tagasi, siis ma...

Tahan olla jälle vaba

Et keegi ei ütleks mulle, kuidas käituda

Ma tean, et see ei saa enam kunagi olema endine

Aga palun luba mul unistada, mu sõber

Vähemalt ma võin unistada, mu sõber

Olen pimestatud sellest, kuidas mu prioriteedid peaks

olema loogilised

Iga päevaga näen, kuidas mu kujutlusvõime kuivab

kokku

Olen väsinud ringi lendamast

Pidevalt jooksus olemisest

Raha juhib mu aega

Aga kus on see lapsik poiss

Kes võiks mu sellest loitsust vabastada

Oh ei, ma ei taha kaotada oma kergust

Tahan olla jälle vaba

Et keegi ei ütleks mulle, kuidas käituda

Ma tean, et see ei saa enam kunagi olema endine

Aga palun luba mul unistada, mu sõber Vähemalt ma

võin unistada, mu sõber

Vähemalt ma võin...

Raamida pildi oma unistustega

Kui ma kunagi peaks end kaotama, siis ma saaks näha

selgelt

Kuidas kõik võiks olla ja kuidas ma võiks tunda, sügavalt

Mu sisemine laps ei jäta mind kunagi maha

Vähemalt ma võin unistada, mu sõber

Vähemalt ma võin unistada, mu sõber