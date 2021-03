Eesti Laulu finalistid esinemisjärjekorras

1. Egert Milder "Free Again"

2. Suured Tüdrukud "Heaven's Not That Far Tonight"

3. Hans Nayna "One By One"

4. Ivo Linna, Robert Linna, Supernova "Ma olen siin"

5. Karl Killing "Kiss Me"

6. Uku Suviste "The Lucky One"

7. Sissi "Time"

8. Jüri Pootsmann "Magus melanhoolia"

9. Redel "Tartu"

10. Koit Toome "We Could Have Been Beautiful"

11. Andrei Zevakin & Pluuto "Wingman"

12. Kadri Voorand "Energy"

Laupäeval toimuvale finaalsaatele saab kaasa elada Eesti Televisiooni, ETV+, Raadio 2 ja ERR.ee portaali vahendusel. Otseülekanne algab kell 19.30. Raadio 2 alustab Eesti Laulu erisaadet juba kell 17. ETV juhatab finaali sisse erisaatega "Eesti Laul 2021. Finaali eel". Kell 21 suundub lauluvõistluse telgitagustesse ETV2, finaalsaade jätkub ETV-s pärast "Aktuaalset kaamerat" kell 21.30.